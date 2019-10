Rødt vurderer mistillit mot Hauglie

– Det er en skandale at Nav og staten har valset over enkeltmenneskers rettssikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

På spørsmål fra VG om partiet vil vurdere mistillit sier Moxnes:

– Ja, det er riktig.

Les også: Flere titalls trygdemottakere uriktig dømt til fengsel