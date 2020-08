Etter at #sjekkdeg-kampanjen i 2015 ble lansert har tallet på kvinner som sjekker seg for å forebygge livmorhalskreft, økt kraftig. Men nå går tallene i motsatt retning, forteller Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Årsaken til frafallet er koronapandemien.

– I januar og februar ble det tatt flere prøver enn i de samme månedene i 2019. Deretter ser vi nærmest en bråstopp etter 12. mars da koronapandemien for alvor gjorde sitt inntog i Norge. Dette er svært alvorlig, sier Ross.

I mars stanset Livmorhalsprogrammet utsendelsen av påminnelser for å redusere det akutte presset på helsevesenet, og mange unngikk å gå til legen. Resultatet har vært nedslående, mener generalsekretæren.

SMS fra Livmorhalsprogrammet

Vanligvis får kvinner fra 25 til 69 år brev fra Kreftregisteret når det er på tide å ta en ny prøve. I brevet blir de oppfordret til å bestille time hos legen og sjekke seg for å forebygge livmorhalskreft.

For å sikre at så mange unge kvinner som mulig deltar i programmet, får kvinner som fyller 25 år i år også en påminnelse per SMS eller i digital postkasse nå i høst.

Leder for Livmorhalsprogrammet hos Kreftregisteret, Ameli Tropé, forsikrer i en pressemelding om at de er i gang med igjen å sende ut påminnelser. Hun har en sterk oppfordring til kvinner om å bestille time når de får et varsel.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig dette er. Nå er vårt hovedfokus å ta igjen etterslepet fra korona. Sjekker du deg jevnlig til du er 69 år, er sannsynligheten for å få livmorhalskreft veldig liten, sier hun.

80 prosent redusert risiko

Risikoen for livmorhalskreft reduseres med over 80 prosent ved å sjekke seg alle de gangene man får påminnelse om å ta prøve.

– Det er ikke ofte vi kan si at vi kan unngå å få kreft, men når det gjelder livmorhalskreft så kan vi i stor grad det. Med en enkel livmorhalsprøve kan vi fange opp noen alvorlige celleforandringer før det utvikler seg til kreft, sier Kreftforeningens generalsekretær.

Ifølge en undersøkelse fra Norsk koronaopinion i juni opplyste hver tredje nordmann at de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronautbruddet. Av dem som er under 40 år gamle, svarte fire av ti at de har unngått å oppsøke helsetjenester.

Kreftforeningen har tidligere gått ut og sagt at de frykter at koronapandemien vil gi utslag på føflekkreftstatistikken fordi færre oppsøker legen for å undersøke mistenkelige hudforandringer.

