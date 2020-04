Den tidligere næringsministeren får kritikk fra opposisjonen for mangel på åpenhet.

– Det virker som om han har planlagt hele USA-turen fordi han skulle være med på seminaret, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Sto ikke i kalenderen

Vedum mener Isaksen fremstiller det som om han benyttet anledningen til å være med på Tangens samling «Back to university» siden han likevel var i USA på den tiden – men at det i virkeligheten var motsatt.

– Hvis det var bevisst planlagt, så er det naturlig at han ikke vil ha åpenhet rundt det. Dette viser at han selv hadde et ønske om å holde det skjult, sier Vedum.

Programmet for Isaksens USA-besøk sto som normalt i statsrådens offisielle kalender, men det sto ingenting om at han skulle til Tangens seminar på tampen av reisen. Dette har han nå beklaget.

– Konstruert program

Også SV sier det er åpenbart at Isaksen har lagd seg et program for å delta.

–⁠ Det mener jeg vitner om at han har mistet gangsynet. Han skjønner selv at en tur til USA ikke ville vært nok for å reise på dette seminaret, men han har konstruert et program for å delta på eliteseminaret til Tangen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2.

Isaksen orienterte tirsdag om prosessen helt fra invitasjonen fra mangemilliardæren og hedgefondforvalteren Tangen dumpet inn i statsrådens egen innboks.

Allerede halvannet år før arrangementet (mai 2018) svarte Isaksen at dette var noe han gjerne ville være med på, men at han skulle sjekke med departementet først. På dette tidspunktet var det ikke planlagt noen reiser til USA for statsråden.

– Som jeg har sagt tidligere, ville jeg ikke reist ens ærend til USA bare for en enkeltstående konferanse, sa Isaksen.

Trosset fagavdelingen

Fagavdelingen i departementet mente at seminaret ikke skulle prioriteres, men Isaksen trosset deres råd.

– Det skjer nærmest ukentlig at fagavdeling og politisk ledelse har ulike vurderinger av hvorvidt et arrangement bør prioriteres eller ikke, sa Isaksen, som står ved sin beslutning om at det var relevant.

I desember 2018 takket Isaksen formelt ja til invitasjonen. Og med det startet arbeidet med et bredere program for et lengre USA-besøk. Isaksen sier han høyst sannsynlig ville reist til USA uansett, men ikke nødvendigvis på det tidspunktet.

– Det er både vanlig og fornuftig at reiser og arrangementer planlegges på denne måten, og at vi kobler sammen prioriterte og ønskede besøk til større reiser, sier han.