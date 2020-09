Solberg: Kan bli aktuelt å fraråde reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge

Saken er oppdatert

Solberg (H) frykter at når smitten øker, vet man ikke hvor den kommer fra, eller at lokale utbrudd kan komme ut av kontroll. Dersom dette skjer, vil myndighetene gjennomføre mer inngripende tiltak.

– Vi er ikke der nå, men vi er forberedt på å gjøre det, hvis det er nødvendig, sier statsministeren.

Kan fraråde reiser i Norge

Regjeringen har konkretisert en rekke tiltak, både nasjonalt, regionalt og lokalt, som kan slå ned nye utbrudd.

– Det kan bli aktuelt å skjerpe inn regler på hvor mange mennesker som kan møtes samtidig, og det kan komme sterkere tiltak, sier Solberg, før hun videre advarer:

– Vi kan komme i en situasjon der regjeringen fraråder reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge, og at vi må gå tilbake til digital undervisning ved høyskoler og universiteter.

Solberg: – Ingen nasjonal tallmessig grense

På spørsmål fra NTB på hvor terskelen ligger når det gjelder hvor mange smittede som må til for å gjennomføre de mulige tiltakene og innstrammingene, ville verken Solberg eller helseminister Bent Høie (H) gå inn på konkrete nasjonale smittetall.

– Vi har ingen tallmessig grense på når og hvor vi skal gjennomføre det. Jeg tror det aller viktigste signalet er når vi ser at smitten er bredere i samfunnet enn lokale utbrudd, sier Solberg.

– De to store lokale utbruddene løfter oss høyt opp på listen, men hvis vi tar vekk disse utbruddene, er vi vel nede i ca. 10 smittede per 100.000. Ser vi derimot at det begynner å spre seg i større omfang, må vi også ta inn disse nasjonalt, advarer statsministeren.

Vil fortsette med lokale tiltak

Høie påpeker på sin side at bedre testing gir bedre oversikt. Dette gir mulighet til å innføre ulike lokale tiltak fremfor de mulige nasjonale tiltakene.

– Da har vi en bedre utgangspunkt i å forstå situasjonen, heller enn et konkret tall å forholde seg til. Det vil være andre tiltak som vil bli innført lokalt. I Bergen har de innført tiltak som ikke er innført i Sarpsborg og Fredrikstad, fordi det er to ulike utbrudd, sier Høie om de to største lokale utbruddene i Norge. (NTB)

Fakta om koronautbruddet i Norge

* 265 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er kvinner. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* 11.801 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag.

* Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var torsdag 42 år. Det er 6.037 menn som har fått påvist smitte, og 5.763 kvinner.

* Smittetallet, eller reproduksjonstallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 1. august er dette anslått til 0,72.

* 11 koronapasienter er i torsdag innlagt på sykehus. Det er tre færre enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 9 og Helse vest 2.

* Ingen pasienter fikk på torsdag behandling i respirator. Antallet er uforandret fra dagen før.

* I alt 232 pasienter hadde fram til onsdag vært innlagt på intensivenhet.

* 845.522 personer var fram til onsdag testet for koronavirus i Norge.

* Fra den 1. april gikk FHI over til å hente tall på testede fra MSIS labratoriedatabase, som er hovedgrunnen til forskjell i antall positive tester og antall bekreftede smittede.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI) (NTB)