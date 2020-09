– Vi er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag. Vi kan ikke åpne mer nå, sier Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Hun understreker at kommunene er best egnet til å håndtere utbruddene.

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg ukontrollert. Smitten må først og fremst stoppes lokalt, sier Solberg.

Statsministeren sier at det kan bli aktuelt å innføre mer inngripende tiltak lokalt eller nasjonalt dersom smitten øker ytterligere.

– Vi må forvente flere lokale utbrudd som dem vi ser i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg. Men vi kan alle bidra til å stoppe disse utbruddene. Hvis vi følger smitterådene, holder avstand, holder oss hjemme når vi er syke og tester oss når vi får symptomer, er vi med på å stoppe smitten, sier statsministeren.

Maks 5–10 i private lag

På pressekonferansen varslet regjeringen flere mulige tiltak som kan innføres. Det dreier seg blant annet om en sterkere oppfordring til hjemmekontor, mindre bruk av kollektivtransport og endring av regelen om hvor mange som kan samles i offentlige arrangementer.

Det kan bli aktuelt å sette en grense på maks 50 personer på offentlige arrangementer, og eventuelt redusere maksantallet i private lag til 5–10 personer, opplyser regjeringen.

– Disse tiltakene kan innføres lokalt hvis man får utbrudd, slik Bergen kommune nå har gjort. Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier Solberg.

Plan for gjenåpning

Regjeringen la også fram en plan for mulig gjenåpning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Vi forbereder oss også på bedre tider, men vi letter ikke på koronatiltak i dagens situasjon, sier statsministeren.

Ved mindre smittetrykk vil det bli vurdert å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten og tillatte opp mot 600 personer på offentlige arrangementer, fordelt i seksjoner på inntil 200 personer i hver.

Det kan også bli aktuelt å endre den nasjonale skjenkestoppen, og erstatte den med registrering av gjestene på utesteder.