Slik er regjeringens nye koronastrategi

Av Marius Helge Larsen

I flere måneder har hele Norges befolkning blitt bedt om å være med på koronadugnaden og respektere strenge tiltak – selv på steder der hvor det nesten ikke har vært smitte.

Nå blir det i større grad hver kommune for seg.

Etter håndteringen av flere lokale utbrudd i sommer og høst, er helsemyndighetene stadig tryggere på at de klarer å slå ned lokal smitte med målrettede tiltak.

– Nå er jeg overbevist om at vi er i stand til å håndtere litt mer åpenhet og gjøre det gradvis. Det var viktig for oss at vi så at vi klarte å håndtere lokale utbrudd, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Krevende

Onsdag kunngjorde hun at regjeringen letter på de nasjonale koronatiltakene etter en tid med mye usikkerhet og økende smitte i enkelte deler av landet.

– Det har vært krevende noen steder. Vi har sett at det har vært krevende å få opp nok kapasitet raskt nok. Det har vært krevende å kunne smittespore. Nå er dette i mye større grad på plass. Da tror jeg at det går fint også fremover, sier statsministeren.

Blant tiltakene som nå lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten, og det blir noen unntak i forskriften om enmeterskrav i noen arrangementer. Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer.

Det blir også tilstrekkelig med ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad, for eksempel på kinoer.

Gulrot

Noen nasjonale regler er imidlertid kommet for å bli – helt til vi er kvitt viruset for godt.

– Folk på steder med lite smitte kan puste lettet ut, men må holde enmetersavstanden fortsatt, vaske hendene og være hjemme når de er syke. Det er ingen unntak for de reglene, understreker statsministeren tydelig.

Hun håper at den nye strategien kan gi en gulrot-tankegang i kommuner med lav smitte. Dette påpeker også helsedirektør Bjørn Guldvog:

– De kommunene som har høy smitte, kan ikke starte åpningen på samme måte. De må vente til de er kommet ned på et akseptabelt nivå. Det kan også bidra til et engasjement i disse kommunene om at man står sammen om å få ned smitten for å kunne åpne opp igjen, sier han.

I Oslo er det for eksempel fortsatt lokalt munnbindpåbud på offentlig transport og forbudt å samles mer enn ti stykk i private hjem, mens Bergen, som har hatt vært gjennom alvorlig utbrudd, denne uken kunne fjerne de lokale tiltakene.

Annerledesland

Helseminister Bent Høie (H) påpeker at Norge på mange måter er et annerledesland i Europa – i positiv forstand. Flere steder i Europa øker nemlig smitten dramatisk.

– Vi har ingen garanti for at dette virker videre. Men vi vet nå at det kan virke. Hvis vi ser tendenser til at vi mister kontrollen, har vi mulighet til å stramme inn nasjonalt, sier han.

Og noen nasjonale tiltak vil det nok fortsatt være behov for i lang tid:

– Det er nok slik at vi har behov for å ha noen nasjonale grenser på arrangementer og hvor mange mennesker som kan møtes. Det handler også om risikoen for utbrudd, og kapasiteten det kreves for å håndtere et utbrudd hvis mange har vært samlet uten rammer, sier helseministeren.

Fakta om regjeringens lettelser av nasjonale koronatiltak

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober:

* En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.

* Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.

* Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.