Fra 12. oktober vil regjeringen lette på noen av de nasjonale koronatiltakene. Blant annet avvikles skjenkestoppen ved midnatt, det blir tillatt med større arrangementer utendørs og breddeidretten skal forsiktig gjenåpnes.

– Dette er en ny fase i vår strategi, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Erna Solberg (H) på onsdagens pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud/NTB

En forutsetning for gjenåpningen er imidlertid at kommunene setter i verk strenge tiltak for å få kontroll på smitten, understreket statsministeren, og pekte på tre kommuner: Oslo, Arendal og Øygarden.

Smittetallene avgjør

Byrådet i Oslo innførte mandag en rekke nye koronatiltak. Det skjedde etter at helseminister Bent Høie (H) truet om å overstyre kommunen. Helsedirektoratet hadde i forkant bedt Oslo om å ta raske grep for å bremse smitten i hovedstaden, mens byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ville se an virkningen av tiltakene som ble innført uken før.

– Vi har muligheten til å overstyre, men det er ikke noe vi ønsker, sa Høie på en pressekonferanse mandag.

Helseminister Bent Høie (H). Foto: Fredrik Hagen

Byrådslederen svarte med å anklage Høie for å utsette Oslo for sterkt press og mente helseministeren hadde gått for langt.

Hvorvidt Oslo kommer til å følge regjeringens nye anmodning om gjenåpning, er helt avhengig av smittetallene, sier Johansen nå.

– Det er smittetallene som avgjør om Oslo kan gjøre lettelser i tiltakene slik regjeringen i dag har varslet at vi kan fra 12. oktober, skriver Johansen i en e-post.

Han vil ikke si noe om hvor stor utvidelsen blir, og om Oslo kan åpne opp like mye som regjeringen legger opp til.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen

Applauderer nye skjenketider

I løpet av det siste døgnet er det registrert 49 koronasmittede personer i hovedstaden, melder NTB. Oslo er ett av seks fylker som opplevde en økning i antall smittetilfeller forrige uke, viser Folkehelseinstituttets ukerapport.

Johansen mener det vil ta tid før det er mulig å avgjøre om tiltakene Oslo har innført den siste tiden fører til en nedgang i smittetallene, og roser regjeringen for å gi kommunene god tid til å gjøre lokale tilpasninger.

– Det viktige nå er at tiltakene etterleves: At folk faktisk bruker munnbind, at serveringssteder registrerer gjester og at arrangører sikrer at folk kan opprettholde en meters avstand på konserter, forestillinger og arrangementer, sier han.

I Oslo er det påbudt med munnbind i kollektivtrafikken. Foto: Fredrik Hagen

Ett av regjeringens forslag til koronalettelser kan byrådslederen imidlertid gi sin fulle tilslutning til allerede nå:

– En utvidelse av skjenketidene er vi uansett positive til siden det kan bidra til færre private fester og at alkoholkonsum skjer i kontrollerte former på skjenkesteder, skriver Johansen i e-posten.

Vurderer lokale tiltak

Statsminister Solberg ble under onsdagens pressekonferanse spurt om hun støtter Høies trusler om å overstyre Oslo kommune. Til det svarte hun at regjeringen vurderer å innføre strengere regionale og lokale tiltak, men at erfaringene tilsier at kommunene selv følger opp, skriver NTB.

– Om man ikke får det til lokalt når det er nødvendig må vi vurdere nasjonale, regionale og lokale nedstenginger og tiltak. Det ligger i vårt arsenal, men erfaring er at kommuner følger opp. Det er derfor vi tørr å gjøre det vi gjør i dag, sa Solberg.

– Det er viktig at man slår ned lokalt med kraftige nok tiltak. Det er jeg er glad for å se at Oslo gjør, sa statsministeren.