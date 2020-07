Sander (19) har alltid vært interessert i salg – i år kom han inn på drømmestudiet

Både eiendomsmegling og Bø var øverst på Sander Nygaard (19) sin søkerliste over studier. Han er fornøyd med å ha kommet inn på førstevalget sitt.

– Jeg er veldig spent. Det blir spennende å flytte til et helt nytt sted, sier Nygaard til Dagsavisen.

Flere søkere i år

Høyere utdanning har hatt rekordmange søkere i år. Også Universitetet i sørøst-Norge har sett en økning i antall søkere. 170 søkere hadde eiendomsmegling på Universitetet i Sørøst-Norge som sitt førstevalg av studie i år. Det er en økning på 7,1 prosent fra i fjor, forteller kommunikasjonsrådgiver for Universitetet i Sørøst-Norge, Helle Friis Knutzen.

– Vi regner med at alle de 60 studieplassene blir fylt opp, skriver hun i en mail til Dagsavisen.

Knutzen kom selv til Bø som student for mange år siden.

– Jeg ble så begeistret for stedet at jeg flyttet tilbake etter noen år på Universitetet i Bergen, og har bodd her siden. skriver hun.

– Noe av det ypperste du kan selge

Nygaard var lenge usikker på hva han ville studere, eller om han skulle i forsvaret. Etter å ha tenkt en stund, landet han på at det var lurt å gå videre med noe han trives med, nemlig salg. Han bestemte seg for å begynne å studere rett etter videregående, som han fullførte denne våren.

– Eiendom er en av de ypperste tingene du kan selge og en av de største økonomiske beslutningene mennesker tar i livet er kjøp av bolig, sier han.

Dette var med på å fange Nygaards interesse for faget. Da han skulle se etter mulighetene for å studere eiendomsmegling, tok han handelshøyskolen BI i betrakning.

– Men det er privat. Bø er gratis og bare to timer fra Oslo med tog, så det er ikke så problematisk å komme seg hjem i helgene. Det blir nok en overgang å flytte til et nytt sted, men jeg tenkte det var greit å velge et sted nærme hjemme, sier 19-åringen, som er fra Nesodden.

Studentmiljø

7. august skal Nygaard være på plass i Bø. Han har funnet leilighet og tatt noen runder på IKEA.

– Jeg er veldig spent. Jeg har aldri vært i Bø før, men vet at det er et lite sted med få innbyggere. Jeg har hørt at de har bra studentmiljø.

I fjor var det registrert 2.655 studenter på studier knyttet til Bø. En del av disse går nettstudier, så Knutzen antar at omtrent 2.000 studenter bor i Bø eller nabokommunene. Hun mener Bø er kjent for sitt gode studentmiljø.

Selv om Nygaard gleder seg til studiestart, er det én ting som holder ham litt tilbake.

– Jeg har fått meg kjæreste som skal studere i Oslo, så det kræsjer jo litt, sier han lurt.