Rekordmange søkere: Slik endrer korona folkehøyskole-året

Søkertallene til høyere utdanning er i år rekordhøye, men antall søkere til landets folkehøyskoler er også høyere enn noen gang. Folkehøyskolene har per 1. juli sett en økning på 13 prosent i antallet søkere sammenlignet med fjoråret.

– Det har aldri gått så mange på folkehøyskole som det gjorde i fjor, så det var egentlig all time high-året, men i år blir det nok ny rekord, sier Marit Asheim, informasjonsrådgiver i Folkehøyskolene.

Hittil i år er det sendt inn 24.367 søknader til landets folkehøyskoler. På samme tid i fjor var det sendt inn 21.537 søknader. Det utgjør en økning på 13,14 prosent.

Trengte en pause

Tuva Dana (19) skal begynne på linjen «Vind og vann» på Nordfjord Folkehøyskole neste år. Der skal hun blant annet drive med surfing og kiting.

– Jeg valgte å søke folkehøyskole fordi jeg tror jeg hadde kjedet meg veldig hvis jeg skulle hatt et friår. I tillegg må jeg ha pause fra skole, fordi jeg er veldig lei etter 13 år, sier Dana.

Linjen hennes skal i utgangspunktet reise til Portugal på surfetur, men nå er reisen usikker på grunn av koronaviruset.

– Den reisen har jeg skikkelig lyst til at skal bli noe av, sier Dana.

I mangel på informasjon, sendte hun en mail til folkehøyskolen og spurte om Portugal-turen ville bli utsatt eller avlyst. Til svar fikk hun at de vet like lite som henne, men at de ønsker og håper at turen kan gjennomføres.

– Jeg håper de jobber for at det skal bli mulig å reise. Det hadde vært skikkelig kult, det er så fint og varmt der, sier Dana.

– Men skulle det bli avlyst, tror jeg det går fint, for det er så mange som snakker positivt om det å være på folkehøyskole, legger hun til.

Utsetter alle reiser

Planen for høsten er å starte opp som normalt, forklarer Asheim. Hun informerer likevel om at elevene må forberede seg på noe tilrettelegging i begynnelsen av året. Nytt i år er at romkamerater vil deles inn klassevis, og ikke på tvers av linjene.

– Man må være kun med klassen og mindre grupper for å sikre at det ikke er noe smitte, men så vil man kunne samle skolen som helhet. Vi har ellers ingen begrensninger for elevene, sier Asheim.

Informasjonsrådgiver i Folkehøyskolene, Marit Asheim. Foto: Folkehøyskolene.

Koronaviruset har hindret flere i å gjennomføre planlagte utenlandsreiser. Folkehøyskolene har utsatt alle reiser til våren 2021, og håper det vil være mulig å reise utenlands når den tid kommer. Hva som vil skje dersom reisene blir avlyst, vil være ulikt for hver enkelt skole.

– Sannsynligvis kan kanskje noen reiser gjennomføres og andre ikke. Alternativt opplegg ønsker vi å planlegge sammen med elevene. Det kan også bli en prisreduksjon dersom reisene blir avlyst, men vi håper at mest mulig skal kunne gjennomføres, sier Asheim.

Smittevernplaner

Hver enkelt folkehøyskole skal i samarbeid med lokalt helsevesen lage smittevernplaner før skolestart.

Skulle det bli en økning i smitte, vil blant annet matserveringen kunne bli noe annerledes.

– Hva slags type matservering det blir, vil være avhengig av hvor høye smittetall det er og om det er fare for smitte, sier Asheim.

Tidligere har mange folkehøyskoler hatt tradisjon for å samle elevene med familie på en åpningsfest ved skolestart. I år har elevene fått beskjed om at de kun kan få hjelp av én foresatt til å flytte, men at ingen andre enn elevene selv, får delta på åpningsfesten.

– Det virker som at de har lagt opp til å ha litt restriksjoner, sier Dana.

Til dette svarer Asheim at hun ikke har full oversikt over om det gjelder alle skoler.

– Det kommer nok an på størrelsen på skolen og antall elever, sier hun.

Gleder seg til skolestart

Uavhengig av konsekvensene koronaviruset eventuelt kan gi, gleder Dana seg til året hun har i vente.

– Hva har du av forventninger til folkehøyskoleåret?

– Jeg håper jeg får mange venner og at vi finner på tullete ting. Og så håper jeg at jeg blir glad i å gå på tur, for det er jeg ikke så glad i nå, svarer Dana.

Asheim minner om at folkehøyskolene fortsatt har ledige plasser, dersom man ikke kom inn på studiet og ønsker å ta et år på folkehøyskole i stedet.

– Det er mulig å søke helt fram til skolestart, sier hun.