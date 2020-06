Saken er oppdatert

Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Vurderes fortløpende

Kriteriene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Ett av kriteriene er at det ikke skal være mer enn 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uka i snitt for de siste to ukene. I Sverige er dette i dag mer enn det dobbelte.

Situasjonen skal vurderes kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag, sier helseminister Bent Høie (H).

– Jeg håper at andre områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse, sier han.

Basert på tillit

På spørsmål fra pressen på hvordan man skal kontrollere at folk ikke har vært andre steder i Sverige enn på Gotland, svarer statsministeren:

– Vi kan aldri kunne sjekke alle og enhver. Dette er tillitsbasert. Men jeg stoler på at nordmenn nå ser den innsatsen og de forsakelsene mange har gjort, så skal man solidarisk slutte opp om disse begrensningene.

Det vil imidlertid være mulig å være i transitt gjennom Sverige, også på vei til og fra Danmark.

– Men det forutsetter at man ikke stopper og overnatter på veien, sier Solberg.

Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet, må forholde seg til.

Oversikt over godkjente reiseregioner

Oversikten over områder som ikke oppfyller reisekriteriene, skal oppdateres minst hver 14. dag.

Innreiserestriksjoner og karantenetiltak vil innføres på nytt, dersom det oppstår ny smittespredning i en region som i dag oppfyller kriteriene. Motsatt vil grensene også kunne åpnes til regioner som etter hvert kan komme til å oppfylle kriteriene.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt.

Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Helseminister Bent Høie (H) sier at flere av regionene i grensetraktene til Sverige er svært nære på å komme inn på listen over godkjente regioner, mens Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog på fredagens pressekonferanse slo fast at Bohuslän, der for eksempel Strömstad befinner seg, ligger langt unna å kunne bli godkjent.

Skuffet Virke

Virke er skuffet over at regjeringen kun åpner for fritidsreiser i Norden og sier det er det samme som å «stenge butikken».

– Vi mener regjeringen burde ha åpnet for land som Tyskland, som har den samme smittesituasjonen som oss, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Fredag åpnet regjeringen dørene for fritidsreiser i hele Norden der smittesituasjonen tillater det. Kristensen mener regjeringen nå «stenger butikken» for dem som arbeider innen turist- og reiselivsnæringen ved å ikke åpne for reiser lenger ut i Europa.

– Når myndighetene velger å stenge grensene, stenger de butikken til alle som lever av internasjonalt reiseliv og utenlandske turister. Da forventer vi at regjeringen tar konsekvensen av dette og kommer med ytterligere tiltak for å hjelpe reiselivsnæringen gjennom denne tiden, sier han.

Lettelse i innreiserestriksjoner

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene for å gjøre det enklere for familier å treffes og gjenforenes på tvers av landegrensene.

Med virkning fra 15. juni endrer justisminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise.

– Vi åpner nå for at blant alle EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

Innreisebegrensningene som ble innført 16. mars for å hindre spredning av covid-19, har skapt problemer for familier som har villet treffes eller gjenforenes over grensene.

– EØS-borgere som skal bosette seg sammen med ektefelle eller samboer i Norge, har allerede rett til innreise, men nå utvider vi adgangen til innreise til også å gjelde for familiemedlemmer fra tredjeland som har fått innvilget søknad om familieinnvandring, sier statsråden.

