– Endelig kan både studenter og ansatte få en mer normal studie- og arbeidshverdag med åpne dører til studiestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Etter at alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars, har de siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter som har vært avhengige av fysisk tilgang for å ikke bli forsinket i studiene.

– Åpning av universitetene og høyskolene er veldig gode nyheter for oss studenter. Å kunne møte underviser og medstudenter er helt vesentlig for utdanningskvaliteten og for vår læring. Mange av oss studenter bor trangt og har savnet sårt både lesesalen og kontakten med medstudenter, sier Marte Øien, som leder Norsk Studentorganisasjon.

Trygt

Smittesituasjonen og gjenåpningen av samfunnet tilsier nå at det er trygt å åpne universiteter, høyskoler og fagskoler helt fra neste uke, så lenge de generelle smittevernbestemmelsene overholdes. Det samme gjelder kurs under studieforbundene og Kompetansepluss-ordningen.

– Denne våren har vært krevende for både studenter og ansatte. Kombinasjonen av hjemmebarnehage, hjemmeskole og hjemmekontor eller det å sitte helt alene på hybelen dag inn og dag ut, har på ingen måte vært en god situasjon for mange. Det sosiale er en viktig del av studentlivet, og jeg har stor forståelse for at mange har behov for å komme tilbake nå, sier Asheim.

Semesterstart

Han legger til at dersom smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være til stede ved semesterstart, bør institusjonene prioritere førsteårsstudentene. Dessuten er det fortsatt begrensninger på gjennomføring av arrangementer, som blant annet kan få betydning for fadderuken.

Det er også klart at folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Treningssentre og svømmehaller åpner mandag

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Disse kan ha garderober åpne. Det samme kan idrettshaller.

– Dette har mange ventet på. Jeg vet om veldig mange som nå gleder seg til endelig å kunne trene igjen fra mandag. Dette er en fin dag både for folkehelsa og for næringslivet. Nå har bransjen og Folkehelseinstituttet sammen fått på plass regler og rutiner som gjør at det er trygt å trene, både for dem som trener og dem som jobber der, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bransjestandarden innebærer blant annet regelmessig spriting og rengjøring av apparater og garderober, begrensing på antall brukere og kun forhåndsbestilling for dem som ønsker å trene og svømme.

Kommunene kan selv gjøre vurderinger av behovet for eventuelle lokale tilpasninger, der smittepresset er større.