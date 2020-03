MDG stemmer mot regjeringens krisepakke for luftfarten

MDG sier at de har advart mot å særbehandle Norwegian.

– Nå legger regjeringen fram en krisepakke for ett enkeltselskap som kan bli et tapssluk av dimensjoner, og det kan vi ikke støtte, sier Hulda Holtvedt, vararepresentant for MDG på Stortinget.

Partiet ønsker å opprettholde kortbanenettet og sikre at flybransjen kan ivareta beredskap og samfunnsfunksjoner.

– Pakken innebærer at staten tar stor økonomisk risiko på vegne av skattebetalerne. Det kan være å kaste skattepenger ut vinduet, sier hun. (NTB)

