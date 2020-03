Flyselskapene får krisehjelp fra staten. Det er klart etter at et bredt flertall på Stortinget har samlet seg om en garantiordning. Seks milliarder kroner stilles til rådighet for Norwegian, SAS, Widerøe og øvrige flyselskap.

Samtidig stilles det krav til flyselskapene. I tillegg må aksjonærene og kreditorene bidra. Men det er ikke hele Stortinget som står bak. SV og MDG vender tommelen ned.

MDGs Arild Hermstad tror korona-viruset uansett er dødsstøtet for Norwegian. Han mener derfor at det blir galt å gi «kunstig åndedrett med fellesskapets penger».

Det hører med til historien at politikerne har kommet med en rekke tiltak for å redde norsk luftfart. Det gis fritak for både den statlige flypassasjeravgiften og lufthavnavgiftene til Avinor. I tillegg er det innført redusert moms på transport. Og som alle andre selskaper og arbeidsrakere nyter også luftfarten godt av en forbedret permitteringsordning.

Det er viktig at staten bidrar til å opprette kritisk infrastruktur. Derfor er det positivt at stortingsflertallet sikrer et minimumstilbud med flytilbud innenlands. Målet er selvsagt ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sørge for et begrenset og nødvendig tilbud i den kritiske perioden under koronapandemien. Samferdselsdepartementet skal bygge opp en ordning der Norwegian, SAS og Widerøe får tildelt ruter.

Det hører med til bildet at luftfarten er en klimaversting, men det blir en annen diskusjon. Bare framtida vil vise om koronaeffekten også gir varig utslag på internasjonal flytrafikk. Nå gjelder det å sikre at vi har norsk luftfart som transportløsning også etter at korona-pandemien er over.

Den brede internasjonale satsingen til Norwegian og SAS får seile sin egen sjø. Det handler også om norske arbeidsplasser. Strukturendringer vil nemlig måtte komme som følge av krisen i verdensøkonomien. Men akkurat nå trenger innenlands luftfart litt økonomisk oppdrift under vingene for å komme over kneika.