Dette skjer fra 15. desember når Go-Ahead overtar for Vy. Da blir det nemlig slutt på at én miniprisbillett, som nå koster 249 kroner, ifølge Vys nettsider, er nok til å kunne reise hvilken som helst strekning med toget i Norge.

NRK var først med å omtale dette, i en sak torsdag.

– Skal man ha rabatterte billetter må det kjøpes én for hvert togselskap, bekrefter kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy, til Dagsavisen.

Fra 249 til 1.001 kroner

I første omgang vil Vys miniprisbilletter slutte å gjelde for Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, etter som det er disse strekningene Go-Ahead overtar.

Skal du for eksempel fra Lillehammer til Kristiansand i forbindelse med årets julefeiring, må du dermed skaffe deg to miniprisbilletter, en fra Lillehammer til Oslo med Vy, og en annen fra Oslo til Kristiansand med Go-Ahead.

Alternativet er å kjøpe én fullprisbillett for denne og andre strekninger som omfatter både Vy og Go-Ahead, for det vil nemlig fortsatt være mulig.

– Ordinær pris er som før, gjennomgående priset. Du får kjøpt hele reisen via Vy-appen eller Vy.no, opplyser Scholz.

Problemet er bare at slike billetter gjerne er langt dyrere enn miniprisbillettene. For eksempel koster den inntil 1.001 kroner for reiser som gjelder det nevnte eksempelet, mellom Lillehammer og Kristiansand. Det er fire ganger mer enn dagens miniprisbillett.

Også i nord og vest

Fra juni neste år kan mange flere få lignende prissjokk, for da overtar SJ blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen fra Vy.

Ytterligere togreisende kan bli rammet på pungen hvis konkurransen om Bergensbanen, som avgjøres om få dager, ikke går i Vys favør, og et nytt togselskap får kontrakten i stedet.

Fra desember 2022 kan det være klart for et femte togselskap på norske skinner, blant annet på Østfoldbanen, som følge av konkurransen om Trafikkpakke 4, som ble kunngjort i september.

Dagsavisen har helt siden 19. november forsøkt å få svar på flere spørsmål om billettprisene fra Go-Ahead. Til tross for gjentatte henvendelser har ikke Go-Ahead besvart disse spørsmålene.

Til NRK uttaler likevel administrerende direktør i selskapet her i Norge, Cathrine Elgin, at de ønsker å gå i dialog med Vy om miniprisbillettene, «når vi er i stand til å gjøre det.»

«Et bedre tilbud»

Jernbanedirektoratet, som har laget avtalene som Vy og Go-Ahead må forholde seg til, erkjenner at det nå kan bli dyrere å ta toget.

– Det kommer vi jo ikke unna, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland til NRK.

Regjeringen har tidligere avvist at jernbanereformen ville føre til dyrere billetter. Dette slo daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fast allerede i mai 2015, før reformen ble vedtatt.

«Kort oppsummert er hensikten med reformen å gi et bedre tilbud til de reisende og samtidig få mer jernbane igjen for skattebetalernes penger», heter det i en artikkel på regjeringen.no, sist oppdatert i juni i år.

Mange av de samme skattebetalerne vil bli nødt til å forholde seg til flere togselskaper når de skal reise miljøvennlig i årene framover. Det å reise langt med tog i Norge, er nemlig utbredt. I fjor ble 29 prosent av alle passasjerkilometerne med toget, gjort med nattog og fjerntrafikk, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette innebærer at vi reiste lenger med nattog og fjerntog enn hva vi gjorde med både alle intercitytogene og med de utallige overfylte lokaltogene i Oslo i 2018.

Totalt ble det tilbakelagt over én milliard passasjerkilometer med nattog og fjerntog på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen i fjor.