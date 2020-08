Onsdag kveld la VGTV-profilen Mads Hansen ut en story på Instagram, der han kritiserte influencere for å drite i 1-metersregelen.

– Denne helga har vært flere hjemmefester på Oslo vest, og over åtte personer har blitt smitta etter en fest med mer enn 50 gjester. Hva tenker du om det?

– Det er jo kjipt at det blir en smitteøkning igjen. Men jeg må innrømme at jeg syns det var litt digg å lese òg. Det er til pass for dem som driter i reglene. Så vidt jeg vet så har vi fortsatt en 1-metersregel, noe mange influencere ser ut til å drite i, sier Hansen.

Torsdag ble det kjent at smittetilfellene i Oslo doblet seg forrige uke, og allerede tre dager inn i denne uka er tallet like høyt som hele forrige uke tilsammen.

Byrådsleder Raymond Johansen ber folk om å skjerpe seg, og er bekymret for de hyppige hjemmefestene. Erna Solberg varslet at det vil komme innstramminger i smitteverntiltakene, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har sagt at det snart vil komme nye råd for munnbind.

Både Erna Solberg og smittevernoverlege Frode Hagen mener folk har vært slappere på å følge reglene i sommer.

Negativ påvirkning

– Influencere legger ut bilder av at de klemmer og nusser, og helt åpenbart ikke holder én meters avstand. Det er klart at når influencere gjør det, så signaliserer de at det er greit, sier Mads Hansen.

Han presiserer at han på ingen måte mener at det er influencerens feil at flere har holdt fester denne helga, men mener de sender ut et dårlig signal til følgerne sine.

– Tenker du at dette først og fremst påvirker ungdommer som følger dem, eller tror du de når ut til godt voksne også?

– Jeg tror at alle slike innlegg har en viss smitteeffekt, no pun intended. Det er kanskje ungdom som lar seg påvirke mest, men jeg sier ikke at det er derfor det har vært fester blant ungdommer på Oslo vest i helga.

– Uansett så signaliserer disse bildene at det ikke er så farlig lenger, og vi ser jo at den tankegangen går igjen hos flere – også folk i førti- og femtiårene som reiser til utlandet.

– Grunnen til at jeg nevner influencere er fordi de burde skjønne at de ikke kan legge ut bilder av at de åpenbart bryter reglene. Det er én ting å bryte reglene, men ikke legg ut bilder av det til tusenvis av følgere i tillegg. Jeg vet at de er desperate etter å ha noe innhold i disse tider, men de må kunne klare å få tatt bilder av seg selv alene, eller med én meters avstand.

Ber folk ta tak i problemet

– Du la ut en story på Instagram der du oppfordret folk til å kommentere på poster der folk viser at de bryter reglene, med kommentarer som: «Gratulerer med korona-immunitet!». Tror du ikke det blir litt vanskelig for konfliktskye nordmenn?

– Den oppfordringen var først og fremst rettet mot bilder lagt ut av influencere, men det hadde jo vært litt kult om man kunne ta opp dette med venner og familie også.

Hansen har et forslag til hvordan man kan konfrontere venner og familie:

– Hvis man blir invitert på en fest, kan man jo for eksempel skrive: «Så hyggelig med invitasjon, men hvordan tenker du å overholde 1-metersregelen?» .

Han har forståelse for at det kan være ubehagelig å ta opp, men mener det viktigste er at vi alle overholder reglene.

– Derfor hadde det aller beste vært om flertallet overholdt reglene, og at vi alle utvikler en indre justis på dette området. Det er nok lettere å føye seg til flertallet enn å være den ene som er kritisk.

– Vi burde kunne si at i vår vennegjeng, eller familie, så respekterer vi smittevernreglene. Vi må minne hverandre på at korona fortsatt eksisterer. Jeg tror ikke noen er særlig gira på å stenge ned landet igjen, og sørge for at nye bedrifter skal gå konkurs.

God samvittighet

– Har du selv klart å overholde smittevernreglene i sommer?

– Her har jeg ganske god samvittighet. Jeg har holdt én meters avstand til folk. Jeg har ikke vært på noen fester, jeg har bare tatt noen glass vin med én meters avstand. Det kan jo godt hende at jeg har passert noen litt for nært mellom hyllene i matbutikken, men ellers har jeg holdt god avstand. Det har jeg kanskje vært nødt til også, i og med at jeg har vært ute med pekefingeren.

Han legger til:

– Det kan jo være vanskelig til tider, men det er noe annet enn å konsekvent drite i reglene.