– Jeg vil heve pekefingeren litt og be folk om å skjerpe seg. Nå har vi greid dette så bra. Byen har fungert aldeles utmerket, og veldig mange har gått en lang marsj, sier byrådslederen til NTB.

Johansen sier han er bekymret for de hyppige hjemmefestene, spesielt med tanke på potensiell smittespredning til eldre.

– Mens noen eldre velger å gå i selvisolasjon, så har du noen som gir fullstendig blaffen og har et voldsomt behov for å feste, sier han.

– Mange av disse menneskene kan lett være i kontakt med eldre, og da får vi det inn igjen på sykehjemmene og hos besteforeldre og så videre.

Spesielt en fest på vestkanten i Oslo i helgen har pekt seg ut. Hittil har sju personer fått påvist koronaviruset etter å ha deltatt på festen, hvor over 50 gjester var til stede.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber hjemmefesterne om å skjerpe seg. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Slappere om sommeren

– Det har vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene i sommer. Det er viktig at man forsøker å stramme inn igjen nå som ferien er over og man kommer tilbake til vanlige rutiner igjen, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

Antall smittede i Oslo i uke 31 var 41. I de tre første dagene i uke 32 er det registrert 40 smittede. Antallet har ligget på omkring 20 per uke siden uke 27, ifølge tall fra Oslo kommune.

Frode Hagen sier til NTB at det ser ut til at økningen vil fortsette.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det virke som om den stabile fasen er over og at vi har en mer varig situasjon. men det er for tidlig å konkludere nå. Vi må se utviklingen gjennom noen flere uker framover, sier han.

– Hvis vi senker skuldrene for mye vil smitten øke. Vi må lære å leve med korona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sier helsebyråd Robert Steen.

Fester i Bydel Vestre Aker

I Bydel Vestre Aker jobbes det med smittesporing etter fire private fester sist helg. Så langt har fem deltakere på en eller flere av disse festene fått påvist Covid-19. Det jobbes med å få kontakt og smittesporing av disse, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

– Mange av festdeltagerne har satt seg selv i karantene i vente på å bli kontaktet av dem som driver smittesporing. Min oppfordring er at alle andre som har deltatt på festene gjør det samme frem til de får kontakt med smitteteamet, forteller bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.

Personer som har deltatt på festene, og som ikke har vært i kontakt med bydelen, oppfordres av kommunen til å kontakte Bydel Vestre Aker på telefon 404 11 520 eller e-post smittevern@bva.oslo.kommune.no

Seks smittet på Hurtigruta

81 personer bosatt i Oslo har vært passasjerer eller i nærkontakt med passasjerer fra Hurtigruta. Så langt har seks av disse fått påvist smitte. Ifølge Oslo kommune følges alle opp av smittevernsteamene i bydelen de tillhører.

I forbindelse med smitteutbruddet i Moss har fem personer blitt testet, og ni personer er fulgt opp, men ingen av disse har hatt påvist smitte.