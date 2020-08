Smittevernoverlegen var ikke selv til stede på festen, men er forelder til festarrangøren, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg kan ikke uttale meg om konkrete enkeltsaker av personvernhensyn, men understreker at det er viktig at ungdom som har vært på fest siste uke lar seg teste for korona, skriver smittevernoverlegen i en tekstmelding til avisen.

Smittevernoverlegen har det øverste ansvaret for håndteringen av koronaviruset i en av landets største kommuner, opplyser DN.

