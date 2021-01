Listhaug: – Trump er ikke skikket til å være president

– Trump har ansvaret for at han har oppildnet disse massene over lang tid, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under Politisk kvarter på NRK.

Onsdag ettermiddag lokal tid stormet en gruppe opprørere seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. i USA mens Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget.

Listhaug presiserer at opprørerne også selv er ansvarlige. Hun er opprørt over scenene som utspilte seg i Washington onsdag.

Mener Pence bør overta

Flere har tatt til orde for at visepresident Mike Pence bør ta over som president fram til Joe Biden formelt innsettes om to uker. Listhaug er enig.

– Trump er ikke skikket til å være president etter det vi har sett nå, men det er amerikanske politikere som skal bestemme det, sier hun.

Listhaug fikk også spørsmål av NRK om hun burde ha kritisert Trump tydeligere i løpet av de fire årene han har hatt makten.

– Jeg tror ikke en politiker i Norge som sitter på Stortinget, ville ha gjort noe inntrykk verken på Trump eller andre, sier hun.

Solberg: – Sterkt å se

Statsminister Erna Solberg (H) mener USAs president Donald Trump har et personlig ansvar for den opphetede situasjonen i Washington.

– Som mangeårig parlamentariker i det norske Storting er det sterkt å se bilder av parlamentarikere i andre land som gjemmer seg under en mobbs inngripen og angrep på et parlament. Det er særlig sterkt å se at de bildene skjer fra en nær alliert, som ofte har vært demokratiets fremste forsvarer i internasjonal politikk, nemlig USA, sa Solberg på et pressetreff torsdag.

Hun kaller opptøyene i Washington D.C. sjokkerende og retter samtidig krass kritikk den avtroppende presidenten.

– Det er ingen tvil om at han har ansvar for den polariseringen og å oppildne sine tilhengere til ikke å akseptere valget. Det er det som er bakgrunnen for hele den opphetede situasjonen, sa Solberg.

– Sikre norske interesser

– Vårt viktigste budskap er å si at dette er helt uakseptabelt. I et demokrati skal den tapende part faktisk anerkjenne sitt valgnederlag, innrømme det og bidra til en fredelig maktoverføring til andre, sa hun.

På pressetreffet ble Solberg utfordret på om hun har tatt sterk nok avstand til Trump før. Hun forsvarte seg ved å påpeke at hun flere ganger har tatt til motmæle mot ham i enkeltsaker.

Men Norge er også avhengig av USA.

– Jobben min er først og fremst å sikre norske interesser og at norsk sikkerhet ivaretas.

