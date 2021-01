Representanten Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida sier at det pinlig åpenbart at politiet i kongressbygningen ikke var forberedt.

– Jeg ville helt sikkert ha tenkt at de hadde vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun.

Kommentar: «Dette er et sjokkerende bunnpunkt i USAs historie – et drama uten sidestykke»

Hun sier til MSNBC det var åpenbart at politiet var underbemannet og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med tusener av demonstranter som kom til Kongressen etter å ha blitt oppildnet av Trumps påstander om et rigget valg.

Kongressmedlemmer måtte søke tilflukt under skrivebordene sine og hente fram gassmasker mens politifolk forgjeves forsøkte å barrikadere bygningen. Noen tok seg inn i salen til Senatet og Representantenes hus, og til kontorene til noen av kongressmedlemmene.

Karen Bass fra California sier hun er sjokkert over poster på sosiale medier av en betjent fra kongressbygningens eget politi som tar en selfie sammen med en av opprørerne.

– Ville du tatt en selfie sammen med en bankraner, spør hun.

Slik utviklet opprøret i Washington seg

Hundrevis av demonstranter stormet kongressbygningen mens begge kamrene satt sammen for å sertifiere Joe Bidens seier i presidentvalget.

* Klokken 12: Foran flere tusen oppmøtte tilhengere i Washington D.C. gjentok president Donald Trump anklagene om valgfusk og sa han aldri vil gi seg. Han oppfordret de oppmøtte til å dra til kongressbygningen.

– Man tar aldri tilbake landet ved svakhet, bare ved styrke. Du må vise styrke og du må være sterk, sa Trump.

* Klokken 13.55: Politiet i kongressbygningen evakuerer enkelte deler av Kongressen som følge av «politiaktivitet» fordi tusenvis har samlet seg utenfor bygget for å demonstrere.

* Klokken 14.20: Debatten i Kongressen stanses fordi politiet stenger bygningen. Demonstranter har brutt barrikadene utenfor og tatt seg inn.

* Klokken 14.40: Ordføreren i Washington innfører portforbud fra klokken 18.

* Klokken 14.45: Kongressmedlemmene evakueres fra bygningen.

* Klokken 14.47: Donald Trump oppfordrer på Twitter sine tilhengere til å forholde seg fredelige. Det er sammenstøt utenfor bygningen mellom demonstranter og politi.

* Klokken 15.30: Det kommer meldinger om at en kvinne blir behandlet for skuddskader i brystet ved Kongressen.

* Klokken 15.50: Det hvite hus kunngjør at soldater fra nasjonalgarden og andre føderale myndigheter er sendt til stedet for å få slutt på okkupasjonen.

* Klokken 16.10: Påtroppende president Joe Biden sier i en tale at det amerikanske demokratiet er under et angrep uten sidestykke. Han oppfordrer Trump til å gå på nasjonalt direktesendt TV og kreve at beleiringen stanser.

* Klokken 16.40: I en videohilsen ber president Donald Trump demonstranter om å gå hjem igjen. Han gjentar også udokumenterte påstander om valgfusk.

* Klokken 17: Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag.

* Klokken 17.40: Politiet bruker blant annet tåregass for å fjerne folk fra kongressbygningen.

* Klokken 17.50: Det blir erklært at kongressbygningen er «sikret», nesten fire timer etter at Trump-tilhengerne tok seg inn.

* Klokken 18.10: Nyhetsbyrået AP får bekreftet at kvinnen som ble skudd, er død.

* Klokken 20: Twitter kunngjør at de stenger Trumps konto i tolv timer.

* Klokken 20.10 Kongressen i USA samles igjen og gjenopptar sertifiseringen av Bidens seier

* Rundt klokken 23.10: Politiet i DC kunngjør at minst fire personer mistet livet.

