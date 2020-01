KrF-nestleder: – Åpner Erna Solberg for Frps krav, starter hun ballet igjen

Det politiske Norge koker etter at Frp-leder Siv Jensen onsdag annonserte at partiet hennes vil kreve nye seire i regjering. Hvis ikke forlater Fremskrittspartiet regjeringen Solberg.

Bakgrunnen for trusselen om regjeringsexiten er at norske myndigheter bidro til å hente en terrorsiktet kvinne og hennes syke femårige sønn ut av Syria.

Frps krav skal etter planen sendes til statsminister Erna Solberg torsdag kveld, får Dagsavisen opplyst. Det er ikke avtalt et eget møte mellom Solberg og Jensen foreløpig, men de og resten av regjering har sittet sammen i den faste regjeringskonferansen torsdag.

Kravene baserer seg hovedsakelig på innspill fra partiets fylkesledere, som partiledelsen er i jevnlig kontakt med.

Dagsavisen har kontaktet alle partiets fylkesledere, og fått opplistet svært sprikende krav. Mens fylkesleder i Nordland Frp vil kreve permanent politibevæpning i hele landet, vil Innlandet Frp ha omkamp om pelsdyrnæringen. Fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, nevner kampen mot vindmøller som et naturlig krav. Selv om kravene spriker er de lokale lederne samstemte om alvoret i saken.

– Vi har aldri vært så nær å forlate denne grå regjeringen som nå, sier Sve til Dagsavisen.

Rask avklaring

Dagsavisen har snakket med flere sentrale Frp-kilder som understreker at det er langt fra dette ene nederlaget som er årsaken til at det nå er mer aktuelt enn noen gang å forlate regjeringen.

Frp opplever å bli nedprioritert som regjeringspartner, på tross av at de er dobbelt så store i valgoppslutning som KrF og Venstre til sammen. Ifølge Siv Jensen er resultatet at regjeringen har blitt en grå masse som ikke skaper noe begeistring i folket.

– Oppfatningen er at Høyre i for stor grad bøyer av for KrF og Venstre. Det i seg selv fører til at regjeringens politikk blir gråere og kjedeligere. Da er det sånn at Frp og jeg, vi vil ikke dette lenger, sa Jensen til Dagbladet onsdag.

Dagsavisen får opplyst at Frp forventer en avklaring på om kravene kan oppfylles innen strategisamlingen 27.-28. januar.

Det betyr imidlertid ikke at partiet nødvendigvis skal avgjøre om de blir i regjering eller ikke i løpet av denne samlingen. Samtidig understrekes det at det er nødvendig med en rask avklaring.

Det er ikke ønskelig med en ny forhandlingsrunde som trekker seg ut i tid, slik regjeringens runder om bompenger gjorde i sommer.

– En runde om bompenger

Det er flere som har de langtekkelige bomforhandlingene friskt i minne.

Frp kan bare glemme å få gjennom nye krav, mener ledelsen i KrF.

– Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på sin Facebook-side torsdag.

Hans nestleder Ingelin Noresjø ser heller ingen grunn til at Frp nok en gang skal starte forhandlinger som går utover det de fire partiene ble enige om i Granavolden-plattformen for nøyaktig ett år siden.

– Vi hadde en runde om bompenger nå i sommer som var krevende. Vi kan ikke ha en ny runde hver gang noen ønsker å fremme sin partipolitikk. Vi har reddet et barn som var alvorlig syk. At mammaen til de to barna følger dem til Norge, hvor hun vil bli tatt hånd om av politiet, er en oversiktlig situasjon som norske myndigheter har kontroll på, sier Noresjø til Dagsavisen.

Omkamp om rusreformen

Hun advarer om at også KrF kan komme med nye krav dersom Frp først åpner for reforhandlinger om regjeringens politikk.

– Åpner Erna Solberg for å godta nye krav fra Frp, er ballet i gang, sier Noresjø.

– Alle de fire partiene har saker som er viktige for oss som vi har tapt i regjeringsplattformen. Starter det nye forhandlingsrunder, er det fristende å ta flere omkamper, utdyper hun.

– Tenker du på abortlovens paragraf 2C?

– Jeg tenker på rusreformen som rulles ut nå. Den er svært krevende for KrF. Men vi har i utgangspunktet godtatt at vi har tapt den saken. Det er en del av prisen for å sitte i regjering.

KrF fikk nemlig ikke gjennomslag for å reversere den såkalte rusreformen under regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre. KrF-leder Ropstad har selv kalt dette for KrFs verste tap i et intervju med Vårt Land. Rusreformen går ut på at rusavhengige skal få hjelp framfor straff. KrF frykter at avkriminalisering vil senke ungdommers terskel for å prøve narkotika.

Legger press på Solberg

Siv Jensen etterlyser et felles prosjekt for regjeringen som kan skape begeistring.

Noresjø ber Frp-lederen gå i seg selv.

– Hvis hun mener det, har hun noe å jobbe med. Vi har blitt enige om en felles politisk plattform. Der er vi enige om mye når det gjelder næring, utdanning, forskning og familiepolitikk, sier KrF-nestlederen.

– Det vil alltid være saker som er krevende for de enkelte partiene i regjering. Vi hadde en krevende runde før jul, men det handler om å ta ansvaret ved å sitte i regjering og prøve å finne de beste løsningene i fellesskap, legger hun til.

Samtidig peker Noresjø på statsminister Erna Solberg som ansvarlig for å nå samle regjeringen.

– Det å finne et felles prosjekt for regjeringen, tenker jeg hviler mye på lederen for regjeringen, sier KrF-nestlederen.

Dagsavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Erna Solberg torsdag.

