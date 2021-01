De ferske tallene fra Brønnøysundregistrene viser at det ble registrert 5.466 konkurser i Norge i 2020.

Blant disse var det 4.089 konkursåpninger og 1.377 tvangsavviklinger.

Det betyr at det trass i koronakrisen ble registrert 797 færre konkurser i 2020 enn året i forveien.

Det var heller ingen økning i konkurser innenfor overnatting og servering – bransjer som har vært hardt rammet av krisen. Mens det ble registrert 483 konkurser i disse bransjene i 2019, falt tallet til 479 i 2020.

Sammensatt forklaring

Forklaringen på nedgangen er sammensatt.

Brønnøysundregistrene viser selv til at domstolene har redusert drift, mens Skatteetaten har sendt ut færre konkursbegjæringer.

Samtidig har bedriftene fått viktig krisehjelp.

Da Norge stengte ned i mars, bestemte Skatteetaten seg for å stoppe utsendelsen av konkursbegjæringer for en periode. Samtidig trakk Skatteetaten mange av begjæringene som allerede var sendt.

I sommer innførte regjeringen dessuten en mulighet til å søke utsettelse på innbetalingen av skatt og merverdiavgift for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av krisen. Den ordningen er nå forlenget ut februar.

– Vi har grunn til å tro at betalingsutsettelsene også har bidratt til at færre blir begjært konkurs, sier avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i innkrevingsdivisjonen i Skatteetaten.

Han legger til at Skatteetaten nå er i ferd med å normalisere innkrevingsarbeidet.

Frykter forverring i 2021

NHO-sjef Ole Erik Almlid er ikke overrasket over nedgangen. Han tror mange bedrifter har holdt det gående takket være krisetiltakene kombinert med håp om bedre tider.

Men faren er ikke over. Det NHO frykter, er at konkursene skal komme i 2021 i stedet, når egenkapitalen er brukt opp, gjeldsnivået har nådd taket og krisehjelpen fases ut.

– Vi venter at det blir flere konkurser nå i 2021 enn i 2020. Det er nesten så man frøs fast situasjonen i 2020, sier Almlid til NTB.

Han mener krisehjelpen har betalt seg, og at regjeringen nå bør vurdere nok en pakke med grep for å hjelpe næringslivet gjennom de siste månedene med smitteverntiltak før effekten av vaksinering slår inn for fullt.

Spesielt kompensasjonsordningen og permitteringsreglene er viktige, ifølge Almlid.

– Det vi ser nå, er starten på slutten. Da må vi sikre at vi mister arbeidsplassene på oppløpssiden, sier han.

Dyster stemning

Ifølge NHO-sjefen er utsiktene nå dystre, spesielt i reiselivsbransjen og i utelivs- og eventbransjen.

Det to uker lange nasjonale skjenkeforbudet som ble kunngjort søndag, kom som en overraskelse på mange av medlemsbedriftene i NHO.

– Det er ingen som stiller spørsmål ved at det skal være tiltak. Det skal det være. Vi ønsker ikke å måtte stenge ned Norge slik vi ser Storbritannia har gjort, og som andre land gjør. Vi må gjøre noe for å forhindre smittespredning, sier Almlid.

– Men det er dårlig stemning, og mange frykter at det skal gå galt.

