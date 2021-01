Av Birgitte Iversen

Oppfordringen kommer etter kontakt mellom de parlamentariske lederne i opposisjonen på Stortinget mandag morgen.

– Vi er nå i en nedstengning som minner om situasjonen i mars, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier at statsminister Erna Solberg (H) derfor så raskt som mulig etter de nye 14 dagene med nedstengning, bør komme med en bred redegjørelse for Stortinget om smittesituasjonen i Norge og landene rundt, om planene og kapasiteten for vaksineringen, samt de økonomiske tiltakene for å kompensere kriserammede bedrifter.

– Alle de parlamentariske lederne i opposisjonen er enige om at en slik redegjørelse vil være viktig, sier Støre.

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren sier selv vi må vente en rekke konkurser på nyåret. Det er naturlig og ønskelig at Stortinget får anledning til å diskutere dette og fremme forslag til hvordan tiltak kan begrense skadevirkningene, sier Ap-lederen.

– Kort beslutningsprosess

Støre understreker at det er opptil statsministeren om hun vil tilby en redegjørelse, men sier han mener det er naturlig i lys av de omfattende nye tiltakene som ble innført søndag kveld.

– Stortinget fikk ingen varsel eller gjennomgang av de faglige vurderingene rundt disse tiltakene i forkant i går. De ble fattet etter en veldig kort beslutningsprosess, og det er viktig å få den belyst, sier Støre.

– Nå nærmer vi oss ett år med inngripende tiltak. Da er det klokt å søke bred oppslutning om tiltakene regjeringen fatter, særlig når det er en mindretallsregjering, påpeker han.

Bekymret for grensetesting

Støre sier han er særlig opptatt av situasjonen rundt testing ved grensene og viser til rapporter om kaotiske tilstander på flyplassene.

– Der gjorde regjeringen en snuoperasjon i julen etter å ha argumentert mot testing ved grensen. Det er naturlig å få en orientering om den videre håndteringen av det, sier Støre.

Han peker på at i tillegg til et jevnt trykk av innreisende arbeidere til Norge året rundt, er det nå i tillegg ventet flere tusen innreisende i forbindelse med sesongfisket i Lofoten og Vesterålen. Han sier han forventer at kommunene får tilstrekkelig økonomi og kapasitet til å håndtere situasjonen.

Høie: Har tilbudt redegjørelse

Helseminister Bent Høie (H) sier i en kommentar at han allerede 21. desember anmodet Stortinget om å få komme og redegjøre for status knyttet til smitte og vaksinasjon på nyåret.

– Derfor synes jeg Støre er litt bakpå med sitt krav, sier Høie.

– Men opposisjonen ber om at statsministeren kommer og redegjør. Vil hun da komme istedenfor deg?

– Jeg oppfatter ikke at kravet deres gjelder statsministeren istedenfor meg, jeg oppfatter at kravet er å få en redegjørelse, sier Høie.

Støre er derimot tydelig på at opposisjonen ønsker at Erna Solberg selv stiller.

– Siden vi ønsker en redegjørelse om både økonomiske krisetiltak og smittevern, er det naturlig at vi ber statsministeren om å redegjøre, sier han.

Vil utsette Stortingets åpning

Opposisjonen vil også be presidentskapet om vurdere å utsette den planlagte åpningen av Stortinget neste uke for å bidra til dugnaden med å begrense sosial kontakt.

– Det er få viktige programposter i Stortinget neste uke, og da mener vi at det er naturlig å utsette disse, sier Støre.

Han sier temaet vil bli diskutert i presidentskapet, og at han håper på en rask avklaring.

