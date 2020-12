Torsdag morgen publiserte flyselskapet resultatene for fjerde kvartal i sitt avvikende regnskapsår. Tallene gjelder fra november i fjor til og med oktober i år.

Flyselskapets resultat før skatt endte på minus 10,2 milliarder svenske kroner, noe som tilsvarer om lag 10,6 milliarder norske kroner. Året før hadde SAS et overskudd på 794 millioner kroner.

– Siden begynnelsen av 2020 har koronaviruset forandret forutsetningene for hele flybransjen gjennom restriksjonene som har blitt innført over hele verden og den generelle uroen for å reise som mange opplever. Naturligvis påvirker dette også SAS, og resultatet for kvartalet og regnskapsåret har blitt kraftig påvirket av den pågående pandemien, uttaler konsernsjef Rickard Gustafson i en pressemelding.

Inntektsfall på 77 prosent

Flyselskapets inntekter falt med 55 prosent, fra 46,1 milliarder svenske kroner i fjor til 20,5 milliarder kroner i år. I fjerde kvartal falt inntektene med 77 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– SAS har akkurat lagt fram tall som er sterkt preget av pandemien og reiserestriksjoner. Inntektene våre er mer enn 77 prosent ned. Til tross for at vi klarer å halvere kostnadene, går vi med underskudd, sier konserndirektør for SAS i Norge, Kjetil Håbjørg, til NRK.

Håbjørg har imidlertid tro på at selskapet vil klare å hente seg inn igjen.

– Vi har gjennomført en finansiell restrukturering og hentet 12 milliarder i markedet. Det er midler vi skal bruke for å stå i et tøft 2020 og 2021, sier han til kanalen.

Trolig tilbake i 2022

SAS-sjef Gustavson tror flybransjens innhenting kommer til å foregå til 2022. Å nå nivåene før covid-19 vil ikke skje før ytterligere noen år etter det.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir er enig i det.

– Jeg tror at flytilbudet innenlands i Norge og andre land i Skandinavia kan være tilbake i 2022, men til og fra Europa kan ta lengre tid. For langdistanse ser det meget mørkt ut, her kan det gå helt til 2024–25 for å komme tilbake på 2019-nivå, sier Elnæs til Flysmart24.