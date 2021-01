Håp om luftlommer med isolasjon i Gjerdrum

Status på leteoperasjonen vurderes fortløpende, sier lege Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleder for helsepersonellet på stedet.

– Det er klart at tida er viktig her. Og når det er så kaldt som det er, så er vi engstelige for den tida som er gått, sier Heyerdahl.

– På den annen side er det fortsatt sånn at vi vurderer at det kan være luftlommer med isolasjon. Det er derfor vi opprettholder at det er en sjanse for å finne overlevende, sier han.

Seks personer bekreftet døde

En ny person ble søndag ettermiddag funnet omkommet i skredet i Gjerdrum. Dermed er i alt seks personer bekreftet døde.

– Vi har gjort et nytt funn av en person som dessverre er død, sa innsatsleder Ivar Myrbø i Øst politidistrikt på en hasteinnkalt pressekonferanse i 14.30-tiden søndag ettermiddag.

Personen ble fraktet ut av skredet på båre.

Innsatsleder Gøran Syversen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen sier at personen som ble funnet søndag ettermiddag, ble funnet i det samme området som personen som ble funnet tidlig søndag morgen.

– Det er blant vrakrester av et hus, ikke inne i hus, sier Syversen.

I alt er seks av de ti personene som ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum onsdag, nå funnet døde.

Søket i Gjerdrum fortsetter lenger nord i skredet

Redningsmannskapene fortsetter søket i Gjerdrum utover kvelden og natta. De forflytter seg nå lenger nord i skredområdet.

– Vi søker nå noe lenger nord i skredet på bakgrunn av etterretning, sa politiets innsatsleder Bjørn Christian Willersrud på en pressebrifing i 16-tiden søndag.

– På bakgrunn av etterretning avgjør vi hvor vi velger å sette inn innsatsen. Vi har også hjelp av hunder fra politiet som gjør markeringer der vi starter utgravinger, sa han.

Han forteller at de fortsatt har håp om å finne overlevende i raset.

– Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende. Det planlegges videre søk utover natta da det fremdeles er fire savnede personer, sa han.

Willersrud fortalte at status på søket blir fortløpende vurdert.

– Vi holder alle muligheter åpne for de savnede personene, sa han.

Tidligere søndag ble den sjette omkomne personen funnet i skredområdet.

Evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum oppheves

Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjer etter anbefaling fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via SMS/talemelding/epost, opplyser politiet.

46 personer fra til sammen 14 boliger ble evakuert 31. desember etter skredet som gikk i Ask, to kilometer lenger sør, natt til 30. desember. Boligene ligger i et område ved Kokstad gård. Grunnen til evakueringen var at det var observert sprekkdannelser i jorden og noe leire i en bekk.

Torsdag kveld ba NVE beboere i Gjerdrum om å ikke være bekymret for nye skred.

