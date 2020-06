– Man må ha argusøyne på hatytringer og fordommer, og hvilke alvorlige konsekvenser det kan ha, sier styremedlem i 10. august-stiftelsen, som står bak senteret, Hawa Muuse, til NTB.

Vil forebygge hat og fordommer

Selv om senteret tar utgangspunkt i moskéangrepet 10. august 2019 og er plassert ved moskeen, understreker Muuse at senteret er drevet av stiftelsen uavhengig av moskeen.

– Det finnes et direkte hat i samfunnet mot mennesker som er annerledes og minoriteter. Enten det er på bakgrunn av kjønn, religion eller noe annet, så er det de samme årsaksfaktorene som ligger bak, sier Muuse.

Nå håper hun senteret etterhvert kan bli et kunnskapssenter med forebyggende informasjon rettet særlig mot barn og unge. Stiftelsen ønsker også å støtte opp om norsk terrorforskning.

Håper på offentlig støtte

Mandagens besøk fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, finansminister Jan Tore Sanner og ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune er viktig for å få politisk og offentlig støtte og oppmerksomhet til stiftelsen og senteret, mener hun.

– Ellers er vi redd det kan ebbe ut. Vårt største mål er at det som skjedde 10. august 2019, ikke skal glemmes, sier Muuse.

– PST har formidlet at faren fortsatt er der, og det gjenstår mye å gjøre lokalt og nasjonalt for å hindre at sånne hendelser gjentar seg. For vår del er dette et ansvar vi føler vi må ta, men vi må ta det sammen med det offentlige, understreker hun.

Støtter arbeidet mot terror og radikalisering

Hvorvidt senteret får støtte er foreløpig uavklart, men Melby sier hun støtter arbeidet med å sette tema knyttet til terrorisme og radikalisering på dagsordenen, og formidle kunnskap til ungdom og befolkningen for øvrig.

– Det er positivt at noe så traumatisk også kan føre til et engasjement og samfunnsnyttig arbeid, sier statsråden til NTB.

Sammen med styret fikk hun en omvisning i Al-Noor-moskeen der Phillip Manshaus (22) 10. august 2019 begynte å skyte mot menigheten. Manshaus hadde da allerede drept adoptivsøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Han ble raskt overmannet av Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, som begge ble tildelt med Medaljen for edel dåd for å ha avverget ytterligere tap av liv.

– Dette er mennesker som har opplevd noe grusomt. Det er viktig å høre hvordan de har opplevd det og hvordan det går nå, sier Melby.

Også finansminister Jan Tore Sanner, som var kunnskaps- og integreringsminister da angrepet fant sted i 2019, understreker viktigheten av å formidle kunnskap til barn og ungdom.

– Det er viktig å legge til rette for en åpen dialog og debatt om vanskelige spørsmål. Jeg er glad for at vi kan bidra til det, sier han om besøket, og legger til at «dialog og kunnskap er veien til forsoning». (NTB)