Søndag skrives det jernbanehistorie. Da har Go-Ahead sin aller første avgang på Sørlandsbanen. Det blir første gang et utenlandsk selskap blir operatør på en norsk togstrekning.

Det britiske selskapet har vunnet retten til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen fram til 2027.

Overgangen skal feires med pomp og prakt og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til stede på Stavanger Stasjon søndag. Men passasjerene vil i liten grad merke overgangen, tror administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead.

– Mange tror kanskje det vil bli mange store endringer med en gang, men det er ikke praktisk mulig for oss da vi overtar både togsettene og de ansatte fra Vy omtrent over natten. Ombygning og omprofilering av togene til Go-Ahead er planlagt, men de reisende vil ikke kunne se alle endringer med det første. Det første passasjerene vil merke etter 15. desember, er våre ansatte i våre nye flotte uniformer. Det vil også være en ny meny i kafeen med lokale leverandører langs Sørlandsbanen, skriver Elgin i en epost til NTB.

Juletrafikken

På spørsmål om Go-Ahead kan garantere for juletrafikken og sørge for at alle som ønsker det, kommer seg hjem til jul med Sørtoget, gir Elgin ingen garantier, men skriver:

– Vi skal gjøre alt vi kan for å få folk hjem til jul, og det er gledelig at mange allerede har bestilt seg billett på Sørtoget.

I forkant av overtakelsen har Go-Ahead måttet svare på kritikk mot at miniprisbilletter kan bli dobbelt så dyre når de overtar, og at alle studenter over 30 år nå mister studentrabatten på toget.

Elgin understreker at prisene stort sett blir det samme som med Vy med noen unntak.

– Vi vil bruke det første året til å bli kjent med de reisende og deres reisevaner. Deretter vil vi innføre endringer, sier hun på spørsmål om hvordan de vil møte forventningene til prisbevisste kunder, skriver hun.

Prisøkningen vil først og fremst gjelde miniprisbillettene ved bytte av togselskap. Fra og med søndag blir passasjerer nødt til å kjøpe to billetter fra både Vy og Go-Ahead på strekninger der man tidligere kunne reise med én rabattert billett. Når svenske SJ overtar driften på flere strekninger til sommeren, kan prisen på miniprisbillettene bli tredoblet i enkelte tilfeller.

Jernbanereform

Go-Ahead er første nye selskap ute etter at regjeringen besluttet å konkurranseutsette togtrafikken i Norge. Til sommeren følger svenske SJ etter på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Trønderbanen.

Forrige uke ble det kjent at Vy trakk det lengste strået i konkurransen om Bergensbanen og Vossebanen og får fortsette driften der. Til neste år er det ventet at lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» vil bli lagt ut.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier staten kommer til å spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen.

Opposisjonen har vært kritisk til regjeringens jernbanereform. SV-leder Audun Lysbakken mener kreftene heller burde vært brukt på å gjøre jernbanen bedre og billigere for de reisende enn på anbudsrundene.

Elgin sier Go-Ahead skal møte kritikken ved å gjøre alt de kan for å sørge for et bedre togtilbud de neste årene

– Vi vil være tett på og lytte til våre reisende. Vi er opptatt av robusthet og kvalitet i leveransen og god service ut mot de reisende. Hvis staten kan spare penger og de reisende opplever et bedre tilbud er jo et bra, skriver hun.

Dette blir nytt med Go-Ahead

Slik vil passasjerene merke endringene når Go-Ahead overtar driften av Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen 15. desember:

* Togene endrer navn til Sørtoget, og de tidligere Vy-ansatte blir kledd opp i nye Go-Ahead-uniformer. Vognene vil også etter hvert bygges om og få nytt utseende.

* Lavprisbillettene mellom Oslo og Stavanger blir noe dyrere med Go-Ahead enn de var med Vy. Men prisen for fullprisbillettene på strekningen blir den samme: 1.053 kroner, skriver VG.

* Go-Ahead vil ha miniprisbilletter til 249 kroner mellom Oslo og Kristiansand. Skal du videre til Stavanger blir laveste pris 319 kroner for voksen og honnør og 249 for barn og student. Om det blir flere eller færre miniprisbilletter til salgs enn med Vy kan selskapet foreløpig ikke svare på, skriver VG.

* Miniprisbillettene kan bli dobbelt så dyre og fra neste sommer trippelt så dyre for passasjerer som bytter togselskap underveis. Passasjerer som gjør togbytter etter 15. desember må betale minipris både hos Go-Ahead og Vy. Etter 20. juni kan det bli minipris ganger tre når SJ overtar Dovrebanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

* Studenter over 30 år mister studentrabatten på togreiser med Go-Ahead.

* E24 har tidligere skrevet at Go-Ahead planlegger to ekstra avganger, og dermed vil ha to timers frekvens mellom Stavanger og Oslo. Men det skjer ikke før tidligst andre driftsår.

* Go-Ahead vil henge opp bilder av Sørlandske helter i vognene og ta i bruk nattvognene også på dagtid og gjøre dem om til lounger hvor man kan strekke ut beina, skriver E24.

* Selskapet sier de vil se på om de kan få innarbeidet flere soveseter i forbindelse med ombyggingen av togene.

* Selskapet vil samarbeide med Dyreparken og Kaptein Sabeltann for å gjøre togturen mer attraktiv for barnefamilier.

Jernbanereformen

* Regjeringens jernbanereform innebærer en omfattende konkurranseutsetting av norsk jernbane.

* Regjeringen anslår at staten vil spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen av togstrekningene.

* Fra 2017 ble Bane Nor delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvar for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes.

* NSB, nå Vy, ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog og Entur har ansvar for å selge billetter.

* Vy sitter kun igjen med ansvar for å kjøre tog og busser og deltar i konkurranser med andre selskaper om ulike togstrekninger.

* Britiske Go Ahead vant i oktober i fjor anbudet om å drive Sørlandsbanen fram til 2027. Selskapet kaller tilbudet Sørtoget og tar over driften 15. desember.

* Svenske SJ vant i juni anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Avtalen varer ut 2030.

* Vy vant forrige uke anbudet om Bergensbanen og Vossebanen. Kontrakten varer i inntil 11 år.

* Lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» vil trolig få tilbudsfrist neste år og mulig trafikkoppstart i 2022. Deretter følger «Pakke 5 Øst», «Pakke 6 Oslokorridoren» og, i 2025, «Pakke 7», som består av oppdraget som i dag utføres av Flytoget, ifølge Aftenposten.

* Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av virksomhetsoverdragelsen.