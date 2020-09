Eggum legger særlig vekt på det han mener er en særlig stressende arbeidsuke for sjåførene. Bussjåfører har ofte det som kalles delte skift, med fri uten lønn midt på dagen, noe som ifølge Fagforbundet gir opptil 70 timers arbeidsuker.

– 70-timers uker går på helsa løs og gir oss slitne bussjåfører. Når vi i tillegg vet at sjåførene hele tiden presses på tid, og sågar må gå hele arbeidsdagen uten pauser og uten å gå på do, er det en oppskrift på mindre trygghet – både for sjåførene og alle andre i trafikken, sier Eggum.

Både Eggum og Gabrielsen la vekt på at bussjåførene er blitt hengende etter i lønnsutviklingen.

– Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe som binder sammen landet. De har over år blitt hengende etter lønnsmessig, og har fått en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag, sier Gabrielsen.

Streiken har ført til at all busstrafikk i Oslo og det tidligere Akershus er stanset. Helsedirektoratet overvåker nå faren for liv og helse i forbindelse med streiken, blant annet fordi den fører til økt trykk på andre kollektive transportmidler i Oslo. Eggum mener regjeringen må passe seg for at NHO skal spille et «koronakort».

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, slår han fast.

