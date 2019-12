Av Johan Falnes

– Det første spørsmålet Sylvi Listhaug må svare på, er hvor hun står i dag. Norge kan ikke ha en energiminister som ikke tar klart avstand fra løgnene som spres om klimaforskningen, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

Han viser til en uttalelse fra Sylvi Listhaug til VG i 2011. Der sier hun: «Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter».

– Spørsmålet er om hun tar avstand fra dette i dag, sier Lysbakken.

Les også: Kjell-Børge Freiberg ferdig som olje- og energiminister – erstattes av Sylvi Listhaug

Solberg avviser

Statsminister Erna Solberg (H) avviser at det er en klimafornekter hun nå har utnevnt til olje- og energiminister.

– Disse spørsmålene ble det godt svart på allerede da Sylvi ble landbruksminister i 2013, sa Solberg da hun møtte pressen etter utnevnelsene onsdag.

– Og de som lyttet til valgkampen i år, har hørt at hun var klar og tydelig på at hun mener klimaendringer er menneskeskapte. Hun har også hele tida stilt seg bak regjeringens politikk på disse områdene, fortsatte hun.

Listhaug overtar som olje- og energiminister etter partifelle Kjell-Børge Freiberg (Frp). Han fikk bare drøyt 15 måneder i posten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarer mot polarisering

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide advarer mot en polarisering av klimadebatten nå som Listhaug får en mer sentral rolle.

– Vi trenger en opplyst og samlende dialog om disse spørsmålene, framfor en sterkt polarisert debatt. Jeg håper at den nye statsråden vil bidra til dette. Dette er ikke minst viktig for oljebransjen selv og for alle de dyktige menneskene som jobber der, sier Eide.

Les også: Regjeringens karakterbok 2019: Terningkast 2