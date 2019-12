Høyre

3 Erna Solberg

Statsminister

Lyktes med å få med KrF i folden, og har sånn sett lyktes med egen ambisjon om å samle de fire borgerlige partiene. Men ikke siden Per Bortens glansdager er det båret mer sprikende staur enn Solberg gjør nå, og målingene er katastrofale. Også Nav-flodbølgen rammer en statsminister som liker best å sitte musestille i båten. Likevel, knepp for knepp har hun nesten umerkelig endret Norge i tråd med egen ideologi. Noe er ugjenkallelig.

4 Ine Marie Eriksen Søreide

Utenriksminister

Mer diplomat enn politiker. Er usynlig og anonym til tross for at verden ikke har vært et mer hektisk sted på tiår. Lider unnder fraværende norsk utenrikspolitisk debatt. Håndterte Berg-saken brukbart og fikk vår mann hjem til jul. Forholdet til Russland er blitt iskaldt, men hun gjennomførte et godt toppmøte i Kirkenes, og taklet den russiske utenriksministeren Lavrov. Har klokelig gjort forberedelser for Brexit og har et godt forhold til partnerne i Europa.

3 Jan Tore Sanner

Kunnskapsminister

Solbergs mest trofaste håndlanger tok skolepolitikken et fornuftig steg mot venstre med høstens nye læreplaner, men surrer det til med å skulle pålegge fylkene fritt skolevalg. Var det ikke mer ansvar og frihet fylkene skulle få? Bærer preg av regjeringsslitasjen.

3 Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister

Lot klokelig forsvarssjefen få fritt rom til å tenke høyt om hva forsvaret faktisk trenger, det har vært bra for den forsvarspolitiske debatten. Har senket en fregatt på sin vakt, og rapportene avslørte store kulturproblemer i Sjøforsvaret. Har det øverste ansvaret for tidenes etterretningsskandale, og hadde ikke på noen måte det nødvendige pokeransiktet da Frode Berg-saken skulle kommenteres.

2 Monica Mæland

Kommunalminister

Har motvillig ansvaret for en regionsreform som mildt sagt er ute å kjøre. Viken og Finnmark har begge slitt seg og nekter å ta Mælands regi. Mæland har heldagsjobb med å måke velgere over til Senterpartiet. Sliter også med Y-blokka, og med å få startet arbeidet med et nytt regjeringskvartal – åtte år etter terroren.

1 Bent Høie

Helseminister

Norgeshistoriens lengstsittende statsråd i denne posten, og det merkes. Har blikket låst på fylkesmannsjobben i Rogaland. Innrømmer å ha mislyktes med samhandlingsreformen, har hatt dårlig grep om Ullevål-prosessen og ikke minst Babcock-håpløsheten i nord. Det siste var en livsfarlig konkurranseutsetting, og håndteringen av den akutte krisa står til stryk. Det nytter ikke å si at «beredskapen er svært god» i samme øyeblikk som man trykker på alarmen og setter krisestab.

1 Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister

Jobber mer med å få barn nummer tre enn med å markere seg politisk. Fikk plassert et dagligvarestilsyn hjemme på Grenland. Virker ellers lei, mett og livstrett, den ung-gamle liberaleren. Er han laid back eller på felgen? Vanskelig å si. Vi frykter flere bøker herfra i nær framtid.

1 Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister

Var regjeringens mest solide stopper. Brukte en lang, seig høst på å forsvare en rekke usosiale budsjettkutt og AAP, og tok av for svært mye av skytset mot regjeringen. Erna skylder henne mye. Men så kom NAV-skandalen som en tsunami. Den vil vaske Hauglie ut av regjeringen.

1 Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

Har en jobb som ikke egentlig er en jobb. Hvis Norge hadde klart seg uten en digitaliseringsminister fram til januar 2019, kunne vi klart oss litt til. Huskes best for sin motstand mot mobiltelefoner, og for å ha sagt at regjeringen ikke har lagt noen føringer for mobiloperatørenes valg av leverandør for 5G-nettet. Men det hadde den.

Frp

4 Jon Georg Dale

Samferdselsminister

Partiets nye wonderboy har tatt for seg, og framstår som den nye sjefideologen. Sett med Frp-øyne er han gull: Har levert på å stykke opp og privatisere jernbanen. Slåss mot egen regjerings bompengepolitikk – og vant. Men nå kommer motstanden mot vestlandsutopien ferjefri E39, og det er ikke blitt billigere å være bilist med Dale og Frp i regjeringskvartalet.

3 Siv Jensen

Finansminister

Snakker om å holde igjen på pengebruken, men fortsetter å bruke oljepenger som en full sjømann til tross for merkelappen «Ostehøvel-Jensen». Dro fram igjen sitt gamle nummer om «snikislamisering» i valgkampen og snakket om «jævla sosialister», noe som ikke bidrar særlig konstruktivt til den offentlige samtalen. Leverte ikke skattelettelser, innførte nye avgifter. Erna er fornøyd med at finansministeren ikke driver Frp-politikk, men konsekvensen er et parti stabilt under ti prosent i oppslutning.

3 Harald T. Nesvik

Fiskeri- og sjømatminister

Norsk eksport av sjømat er blitt industri i 100-milliardersklassen, og Nesvik reiser rundt i kjeledress og hjelm med kjente og kjære og klapper i hendene og gliser på sunnmørsvis. Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk inn for en ny lakseskatt, som kunne gitt milliarder til fellesskapet, men forslaget var forlengst «tatt hånd om» og forsvant derfor rett i skuffen til Nesvik.

2 Kjell-Børge Freiberg

Olje- og energiminister

Mens ungdommen roper på oljekutt og en framtid, pusher han på med oljeboring som aldri før. Tatt av vinden: La bredbeint fram ny vindkraftplan, som snart viste seg ikke å være planen likevel.

2 Jøran Kallmyr

Justisminister

Har sittet som justisstatsråd siden mars, men oppleves som en av partiets lengstsittende i posten. Det holdt riktignok på å gå galt umiddelbart da han ble tatt for urent trav med litt for ivrig kulturutveksling på hjemmebane med en au pair som ikke hadde papirene i orden. Surra det til på frigjøringsdagen da han misbrukte taletida til å hetse kommunistene, som jo reddet oss fra tyskerne. Står også bak ideen om å skrote det faglige miljøet ved politiutdannelsen i Oslo. Bonuspoeng for faktisk å bli sittende.

1 Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister

En meningsløs post som skulle skaffe stoler nok rundt kongens bord etter regjeringsutvidelsen i januar. Usynlig mandat gir usynlig minister. Har ikke ansvaret for noe. Samfunnssikkerhetsministeren vår innrømmet nylig at alle hennes passord før hun ble statsråd var «Ingvil123». Ikke betryggende.

1 Sylvi Listhaug

Eldre- og folkehelseminister

Hadde små sko å fylle etter Åse Michaelsen, men har ikke klart det. Mest opptatt av å mele sin egen kake. Startet jobben med å oppfordre folk til å røyke og drikke. Listhaug gir blaffen i statsrådsposten, for henne er det en talerstol til å drive selvposisjonering. Gir også blaffen i hva som er regjeringens politikk, som hun viste tydelig med utspillet i valgkampen om at Norge ikke tar imot båtflyktninger. Det var ny bunnotering.

KrF

3 Olaug Bollestad

Mat- og landbruksminister

Har skapt ro på feltet og dempa konfliktnivået, og har delvis reversert Frp-politikken på området. Sliter med overproduksjon av sau og skal sende overskuddet til Jemen. Det er ikke kortreist, bare korttenkt. Klarte å si om AAP-endringene, som rammer folk i utsatte situasjoner og går på tvers av KrFs politikk, at «noe må vi ofre» for å komme i regjering. Bæææd.

1 Kjell Ingolf Ropstad

Barne- og familieminister

Fra yppersteprest til tåkefyrste. Fikk jobben etter fadermordet på Hareide og kunne ikke ha likestilling med i porteføljen. Det sier en del. Famler i rollen. Angrep grønn ungdom som om de var vår tids største fare.

1 Dag Inge Ulstein

Bistandsminister

Ulstein, hvem? Bistandsminister som sårt trenger bistand. Ikke verdens letteste post å markere seg på, men dette burde likevel vært en paradegren for KrF. Best husket for å ha blitt parodiert av komikere på Slottsplassen og for å ha troppet opp i Stortinget i jeans og genser.

Venstre

4 Trine Skei Grande

Kulturminister

«Me, myself and I»: Stortrives i sin rolle som kulturminister som om det var dette hun ble satt på jorda for å gjøre. Liker svarte biler og polishen som følger med – helt til Frankfurt. Kulturlivet virker tilfreds, Skei Grande har fått på plass mediemelding og ny finansieringsmodell for NRK. Synlig utad, men sliter på bakrommet i eget parti, som hun snart har lykkes med å fjerne fra det politiske kartet.

1 Ola Elvestuen

Miljø- og klimaminister

Er på defensiven. Lykkes kun marginalt med sin største oppgave, som er å få ned norske utslipp. Tatt i forsøk på å sminke virkeligheten med hjemmesnekra graf som viste at utslippene stupte på hans vakt. Klarer ikke å holde regjeringspartnernes fingre av oljefatet i nord. Fikk før sommeren grønt lys til endelig å klamre seg fast til EUs klimapolitikk og bli med på lasset. Argumenterer for en kvotepolitikk ingen skjønner og har ikke noen løsning på deponiproblematikken for farlig avfall etter at Brevik-muligheten falt i høst.

1 Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Vel, hva skal man si? Kunne fått heder for å ha skaffet penger til endelig å få gjort noe med vikingskipene på Bygdøy. Men jaggu stakk ikke Skei Grande fram hodet og tok æren.