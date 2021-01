Elden: Bertheussen regner med frifinnelse

– Hun regner med å bli frifunnet fordi hun ikke er skyldig, men er forberedt på alt. Også at påtalemyndigheten vil anke en frifinnelse, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Fredag klokken 12 vil den tiltalte 55-åringen og noen få andre være til stede når dommen skal leses opp i sal 250 i Tinghuset.

Les også: Siri Dokkens 2020

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Bertheussen, har hele tiden nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Les også: NRK: Tybring-Gjedde-ekteparet har mottatt nytt brev – skal ha inneholdt persille

Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Aktor Frederik Ranke ba om to års ubetinget fengsel for Bertheussen dagen før rettssaken ble avsluttet 22. oktober i fjor. Bertheussens forsvarere la påstand om full frifinnelse.

– Vi mener vi har ført bevis ut over enhver rimelig tvil for at Bertheussen er skyldig etter tiltalen, sier statsadvokat Frederik Ranke til Dagbladet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.