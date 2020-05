Av Tonje Paulsen Solem, FriFagbevegelse

– Du kan jo ikke leve på 360.000 kroner i året eller stifte familie med en slik lønn. Du blir jo avhengig av å ha en partner som tjener mer eller å ha nedbetalt hus, sier Sandvik, som er tillitsvalgt på Tonning & Stryn i Stryn.

Den familieeide bedriften produserer møbler til det norske markedet.

Sandvik startet i yrket da hun var 21 år gammel og tok senere fagbrev, som gjør at hun tjener 10 kroner mer i timen enn kollegaene hennes som er ufaglærte.

Stryn Møbelindustri ble etablert i 1939 og slo seg sammen med Tonning Møbelfabrikk i 2013.

Får ikke lavlønnstillegget

I samordnede oppgjør, hvor LO og NHO forhandler sentralt, har det ofte blitt gitt et lavlønnstillegg for å løfte de som tjener minst.

Tillegget blir gitt til ansatte i bransjer hvor gjennomsnittslønna er mindre enn 90 prosent av snittlønna til industriarbeiderne.

Møbeloverenskomsten lå i fjor på 90,8 prosent av snittlønna i industrien og fikk derfor ingen tillegg.

– Det er spesielt lønnen på Ekornes som trekker opp gjennomsnittslønnen i bransjen vår. Men vi er mange bedrifter på overenskomsten som ligger under de 90 prosentene. Det er jo noe det snakkes om her på huset hvert år vi ikke får lavlønnstillegget, forteller Sandvik.

I 2019 og 2018 ble det gitt lavlønnstillegg på til sammen 4,5 kroner i timen. Hvis du legger til grunn et årsverk på 1950 timer blir dette nesten 9.000 kroner i året.

I kroner var snittlønna til industriarbeiderne på 478.000 i 2018, ifølge tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). 90 prosent av dette blir om lag 430.000 kroner. Altså godt over det Sandvik tjener.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, skriver i en e-post at lavlønnstillegget «skal sikre at det ikke blir for stort spenn mellom bransjer og store grupper i arbeidsmarkedet, ikke den enkeltes lønn».

– Kjøp norsk

Møbeloverenskomsten mellom Industri Energi og Norsk Industri, som er tilsluttet NHO, er en såkalt minstelønnsavtale. Det innebærer at det også er lokale forhandlinger på bedriften etter at de sentrale forhandlingene er ferdige.

– Vi prøver jo alltid å få rammen som er satt av frontfagene. Jeg oppfatter at bedriften er villig til å lønne oss, men inntjeningen i bedriften begrenser. Vi kan jo ikke legge ned og miste arbeidsplassene våre, sier Sandvik.

Daglig leder Silje Lind Vollan i Tonning & Stryn understreker at de er en liten bedrift med begrensede midler.

Sandvik mener at den beste medisinen er en større holdningsendring blant norske forbrukere; At folk må kjøpe norske møbler.

– Yrket er så usikkert, og derfor kunne jeg ikke ha anbefalt mine barn å gå inn i denne bransjen. Men det er en sorg. Jeg er stolt av yrket mitt, og det er virkelig et fint fag, forteller Sandvik.

Kollega Olav Rune Seljeset er enig. Han mener også at politikerne på Stortinget må legge til rette for at industrien i Norge skal ha gode rammevilkår, slik at man opprettholder arbeidsplasser i distriktet.

– Norge er jo et såkalt industriland. Hvis vi ikke skal være et i-land, hva er vi da? Skal vi være et u-land, spør han, litt på spøk og litt på alvor.

LO vurderer modellen

Industri Energis landsmøte i 2017 vedtok at forbundet skal jobbe for at det innføres en modell hvor det er snittlønna på bedriften, og ikke snittlønna i bransjen, som avgjøre hvem som får lavlønnstillegget.

– Jeg skjønner frustrasjonen som Astrid beskriver, veldig godt. Vi har medlemmer i flere bransjer som ikke får lavlønnstillegget fordi snittlønnen på overenskomsten er for høy. Samtidig så har du ansatte som tjener mer enn 90 prosent av en industriarbeiderlønn, men som får tillegget fordi overenskomsten deres ligger under, sier Asle Reime i Industri Energis valgte ledelse.

Reime sitter i et LO-utvalg som har fått i oppgave å vurdere ulike modeller for å beregne hvem som skal få lavlønnstillegget. LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik leder utvalget, hvor forbundene i privat sektor er representert. De har levert sin innstilling til LO-sekretariatet.

LO vil ikke offentliggjøre noe eller forhandle med NHO om lavlønnsmodeller før etter årets oppgjør. Årets oppgjør er vedtatt å gjennomføres forbundsvist. Et lavlønnstillegg er derfor ikke aktuelt i år. Det framforhandles sentralt av LO og NHO i samordnede oppgjør. (FriFagbevegelse)

