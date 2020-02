Det forteller Linda D. Fraurud, styrer i den private barnehagen Ragnas hage, i Sagene bydel i Oslo.

– Noe er da også vanskelig å kjøpe, som votter, tilføyer styrerassistent Siri Henriksen.

Det at foreldre kan slite med å kle på ungene sine på en god nok måte, har også Oslofjordens friluftsråd erfart.

– I deler av befolkningen er det en total mangel på kunnskap om hvordan du må kle deg når du skal være ute. Unger som skal på tur, kommer i joggebukse og joggesko selv om det regner og er kaldt, kunne Espen Søilen, direktør i Oslofjordens Friluftsråd, fortelle til Dagsavisen nylig.

Les også: Verver nye jegere blant barn

– Som en trykkoker

– Hvorfor er det vanskelig å kjøpe de rette vottene?

– Det finnes ulike votter til ulik bruk og noen typer votter fungerer ikke på småbarn, svarer Henriksen.

– Når vottene er stive får ikke barna tak i ting, og da vil de heller ikke bruke vottene. Andre votter sitter ikke på hendene, de faller bare av.

For å unngå slikt som dette har Ragnas hage derfor hatt anbefalinger om hva slags type klær barna bør ha for å unngå å bli både våte og kalde, helt siden barnehagen ble åpnet i 2007.

Barn bør heller ikke bli for varme, påpeker Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), og tidligere barneombud. Før det igjen jobbet hun som barnelege.

– Jeg har også bakgrunn som rettsmedisiner, og da var tildekking av barnevogner en bekymring. Blir vognen dekket til med tykke tepper blir barnevognen nesten som en trykkoker, forteller Lindboe.

Les også: – Folk har gått på en merket sti med mobiltelefon med GPS og kart og likevel ikke klart å finne fram

– Kjenn i nakken

– Hvordan finner jeg ut om et lite barn som ikke kan si i fra selv, er for kaldt eller for varmt?

– Kjenn i nakken eller i hodebunnen. Er barnet klamt der, er det for varmt. Hvis ørene er kalde bør du ta på barnet mer klær. Det er også viktig å kjenne på føttene om de er kalde eller våte, svarer Lindboe.

– Skjønner du at foreldre kan være usikre på hvordan de skal kle barna sine?

– Helt klart. Jeg tror alle førstegangsforeldre har opplevd den usikkerheten. Hvis du har kulturbakgrunn fra land uten vinter, bidrar nok det også til denne usikkerheten.

Anbefalingene til Ragnas hage om påkledning «betyr at barnet må ha» blant annet regntøy, gummistøvler, ytterdress/parkdress, vinterdress og tykke ullsokker. «Trelagsprinsippet» er noe annet som vies plass. Det innebærer ull innerst, så et mellomplagg og vindtett/vanntett tøy ytterst.

Opp til hver enkelt

Noen generelle retningslinjer for hva barnehagebarn bør ha av klær, finnes ikke, ifølge PBL og andre kilder Dagsavisen har snakket med.

– Det er opp til hver enkelt barnehage hvilke retningslinjer de har for bekledning, får Dagsavisen opplyst fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Mange barnehager er likevel opptatt av dette, og har relevant informasjon tilgjengelig på sine nettsider, er PBLs erfaring.

– Vi vet også hva som holder og ikke holder, sier Linda Fraurud i Ragnas hage.

– Hvis vi ser ting som ikke fungerer, sier vi ifra, tilføyer Siri Henriksen.

– Hva kan det da være snakk om?

– For eksempel parkdresser som er blitt for trange eller for korte, slik at det kan komme snø ned i skoene, svarer Henriksen.

– Hvor lenge er ungene ute om gangen?

– Vår, sommer og høst kan det være halve dagen, i fem timer. Om vinteren én times tid for de aller minste og opp til fire timer for de litt eldre barna, svarer Fraurud.

– Gjør noe med turgleden

Blir barn våte og kalde når de er ute i barnehagen eller på tur med barnehagen, risikerer de å bli forkjølet eller også bli syke på andre måter, påpeker Lindboe.

– Det å bli kald og våt, eller også for varm, gjør dessuten noe med turgleden og gleden ved å være ute i naturen, tilføyer hun.

– Hva kan være grunnen til at unger er for dårlig kledd når de skal på tur, som Oslofjordens Friluftsråd forteller om?

– Det kan ha økonomiske grunner. Parkdresser og vintersko er dyrt. Da kan ett tiltak være at barnehagene har klesbyttedager og veileder foreldre om hvem det er mulig å kontakte for å få slike klær, eller også økonomisk støtte til dette, svarer Lindboe.