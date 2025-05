Uklart regelverk for transport av skadde elbilbatterier

– I dag kan hvem som helst frakte en bil med et kritisk skadd batteri inni, hevder Marcus Sandholmen, daglig leder i returselskapet Høyenergi AS.

– Lovverket dekker transport av kritisk skadde batterier som er demontert ut av en bil, men ingenting om transport av kritisk skadde batterier som fortsatt er montert i bilen. Vårt syn er at lovverket er noe mangelfullt, fortsetter han.

Skadde elbilbatterier kan være farlige

Brann, eksplosjon og giftige gasser kan oppstå hvis batteriet er skadet og håndteres feil.

Batteriene inneholder opptil 700 volt – livsfarlig ved feil håndtering.

Umerkede biler med ustabile batterier utgjør en risiko i trafikken, særlig i tunneler og tettbygde strøk.

Dette gjelder i dag

Skadde løse batterier regnes som farlig gods og må fraktes etter ADR-regelverket.

Når batteriet sitter i bilen, gjelder unntak ved berging – transporten er da ikke underlagt regelverket.

Videretransport etter berging skal følge reglene for farlig gods.

Det finnes ingen krav til fagkompetanse eller sertifisering for berging – heller ikke ved elbiler, som kan ha høyspenningssystemer med alvorlig risiko ved feil håndtering.

Privatpersoner og verksteder kan i praksis frakte biler med skadde batterier – uten merking eller spesialutstyr.

I dag skilles det på løse elbilbatterier og batterier som fortsatt sitter i bilen. Løse batterier reguleres strengt som farlig gods, men biler med monterte batterier kan fraktes enklere ved berging etter ulykker – kun til nærmeste trygge sted. Aktører i bransjen mener dette er både farlig og ulogisk.

– Lovverk for berging og transport av biler skiller per i dag ikke på drivverk i bilen, ifølge Mikkel Skullerud i Viking Redningstjeneste.

Unntak åpner for risiko

Elbiler med litium-ionbatterier regnes som farlig gods, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det innebærer at det normalt stilles strenge krav til transport, merking og håndtering. Men ved berging etter en ulykke gjelder et viktig unntak: Dersom bilen skal fraktes til nærmeste sikre sted, og bergingen skjer i regi av offentlige redningsinstanser, som politi eller brannvesen, bortfaller kravene midlertidig.

– Videretransport derimot, skal følge forskriftene for farlig gods, understreker seksjonssjef Jon Eirik Holst i DSB.

Det uklare skillet mellom berging og videre transport skaper bekymring i bransjen. Når slutter en berging – og når skal reglene for farlig gods gjelde?

Så lenge bilen fraktes som en del av berging etter ulykke, gjelder et unntak fra regelverket. Men det er ingen krav til hvem som kan utføre bergingen. I praksis betyr det at også personer uten opplæring eller utstyr kan frakte elbiler med potensielt ustabile batterier – uten å bryte loven.

Bransjen mener dette åpner for alvorlige sikkerhetsutfordringer.

Marcus Sandholmen i Høyenergi AS, et selskap som håndterer høyenergibatterier i Norge og Norden, advarer mot konsekvensene av dette kompetansegapet. Han forteller at kunnskapsnivået varierer kraftig blant aktørene som håndterer slike biler.

– Noen har god forståelse for sikkerhet og håndtering, mens andre mangler både innsikt og rutiner. Det er avgjørende å vite hva man gjør når man jobber med skadde elbilbatterier, sier Sandholmen.

DSB opplyser at de så langt ikke har registrert alvorlige hendelser under transport i bergingsfasen, men viser til minst ett tilfelle der et elkjøretøy begynte å brenne under et redningsoppdrag utført av brannvesenet.

Mangler opplæring

Selv om mange bilbergere håndterer skadde elbiler daglig, finnes det foreløpig ingen standardisert opplæring i hvordan man håndterer høyvoltskomponenter og potensielt skadde batterier.

– Opplæringen varierer, sier Viking-sjef Mikkel Skullerud.

– Noen bilbergere har kursing, men det finnes ikke et standardisert opplæringsopplegg i bransjen i dag.

Han understreker at det er bilbergerens ansvar å gjøre en risikovurdering før oppdraget gjennomføres – uavhengig av om det gjelder elbil, dieselbil eller alvorlig ulykke.

Mikkel Skullerud, leder for Viking Redningstjeneste i Norge. (Pressefoto Viking Redningstjeneste)

Krever tydeligere regler

Ifølge DSB vurderes elbiler med batteriet fortsatt installert som farlig gods – også uten ytre tegn til skade. Men de innrømmer at det er praktiske grunner til at batterier i biler behandles annerledes enn løse batterier.

– Forskjellen i regelverk skyldes praktiske hensyn, særlig knyttet til muligheten for trygg og effektiv emballering, forklarer Holst.

Flere aktører i bransjen mener at denne forskjellen er kunstig, og at den kan føre til farlige situasjoner for både bergere og trafikanter.

– Elbilbatterier tåler mye, sier Holst i DSB og fortsetter:

– Men dersom batteriet vurderes som ustabilt av fagkyndig personell, gjelder strenge krav for transport og merking.

Regelendringer på vei?

Dagsavisen har spurt myndighetene om det er endringer på vei. DSB svarer at regelverket for farlig gods revideres hvert annet år internasjonalt, og at transport av skadde elbilbatterier er blant temaene som vurderes spesielt.

– Det er sannsynlig at bestemmelsene for transport av skadde batteridrevne kjøretøyer kommer til å bli endret når man får flere erfaringer, sier Holst.

Strenge sikkerhetsrutiner hos bilopphoggerne

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, stiller elbilbatterier også helt egne krav til sikkerhet ved bilopphogging. Hos Martiniussens Bilservice i Spydeberg må elbiler først gjennom en karanteneprosess med varmesøkende kamera og sikkerhetstesting av to spesialopplærte ansatte.

På et lukket område hos Martiniussens Bilservice i Spydeberg står skadde elbiler i karantene. Her starter en nøye og risikofylt prosess hvor Morten Risendal sørger for sikker håndtering av elbilbatteriene. (Tomm Pentz Pedersen)

– Ett feiltrinn og 400 volt kan være fatalt, fortalte Morten Risendal i bedriftens avdeling for brukte bildeler, og understreket at også tilsynelatende uskadde batterier kan være farlige.

400 tonn batterier til gjenvinning

Høyenergi AS samler inn og håndterer elbilbatterier i Norge og Norden. Daglig leder Marcus Sandholmen forklarer at de tar imot alt fra små battericeller til store batteripakker på opptil 20 tonn. Før innsamling vurderes hver sak nøye, gjennom dokumentasjon og befaringer. Innsamlingen utføres av ADR-sertifiserte teknikere.

– Etter mottak lader vi ut og demonterer batteriene. Gjennom årene har vi utviklet metoder som gjør at vi i dag kan demontere batteriene ned til et nivå som sørger for at alle fraksjoner av avfall sikres høyest kvalitet av gjenvinning, forteller Sandholmen.

Marcus Sandholmen understreker viktigheten av kompetanse og sikkerhet i behandlingen av elbilbatterier. (Thomas Andersen)

De fleste batterier som kommer inn har feil og kan ikke gjenbrukes, men sendes til gjenvinning. Over 400 tonn batterimoduler går årlig gjennom Høyenergis anlegg, et volum som øker.

Sandholmen understreker at det krever lang erfaring og bred kompetanse for å håndtere høyenergibatterier trygt, og at sikkerhet alltid er førsteprioritet. Med flere elbiler på veiene forventes behovet for sikker og effektiv batterihåndtering å øke betydelig framover.

– Forskning og utvikling har alltid vært en viktig del av vårt arbeid, og vil fortsatt være det. Vi samarbeider med alle aktører i bransjen som ønsker å være en del av utviklingen for å bidra til høyest mulig gjenvinningsgrad og minst mulig utslipp fra håndtering av elbilbatteriene, påpeker Sandholmen.

HØYENERGI AS, SANDEFJORD

Høyenergi AS spesialiserer seg på innsamling og gjenvinning av høyenergibatterier fra blant annet elbiler, hybridbiler, marine sektor, industri- og energilagringssystemer.

Eiere: Sortbat (Belgia), Bebat (Belgia), Batteriretur (Norge)

Antall ansatte: 17

Tar imot komplette elbilbatterier, moduler og celler. Håndterer alt fra små celler på noen hundre gram til hele anlegg på opptil 20 tonn.

Over 400 tonn batterimoduler mottas årlig til gjenvinning. Batteriene vurderes for gjenbruk eller demonteres for materialgjenvinning.

Høyenergi AS mottar ingen offentlig støtte og opererer kommersielt. Selskapet er i vekst og planlegger å utvide både stab og anlegg.

