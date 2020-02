– I deler av befolkningen er det en total mangel på kunnskap om hvordan du må kle deg når du skal være ute. Unger som skal på tur, kommer i joggebukse og joggesko selv om det regner og er kaldt, sier Espen Søilen, direktør i Oslofjordens Friluftsråd.

– Kan ikke svømme

– Da jeg var ung, hadde alle svømmeundervisning. Nå er det åpenbart at det er mange som ikke kan svømme, ut ifra drukningsulykkene vi har opplevd med barn og unge de senere årene, fortsetter han.

Søilen, som tidligere var generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, mener at mangelen på helt nødvendig kunnskap også gjenspeiler seg i måten mange oppfører seg på i mindre dramatiske situasjoner.

– All søpla vi finner på badestrendene og ellers ute i naturen, viser at det har skjedd en endring. Før ryddet folk etter seg og tok med seg søpla si hjem. Allemannsretten innebærer også forpliktelser, påpeker Søilen.

Foto: Ulf Nygaard / NTB scanpix

– Kunnskapen forvitrer

I et innspill til Klima- og miljødepartementet, i anledning den nye handlingsplanen for Oslofjorden, oppfordrer Søilen til handling mot denne mangelen på helt grunnleggende kunnskap.

«Friluftsliv er viktig for å skape forståelse for naturverdiene. Kunnskapen om friluftsliv ser imidlertid ut til å forvitre i deler av befolkningen. Opplæring av barn og unge til friluftsliv blir stadig viktigere», skriver Søilen, og peker på både barnehager og skoler som arenaer for dette.

– Det er eksempler på at lærere ikke har kunnskap vi før tok for gitt. Vi kan derfor heller ikke ta det for gitt at vi har en skole hvor barn og unge lærer dette. Det må mer til enn veiledning. Det trengs grunnopplæring, understreker Søilen.

– Utrygge på bruk av kart

Også Annika Ljungström, som leder aktivitetsavdelingen i Oslofjordens Friluftsråd, kan fortelle om mye mangel på helt grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan man skal og må oppføre seg i naturen. Dette prøver Oslofjordens Friluftsråd å bøte på blant annet ved å tilby relevante kurs for skolene.

– Mange lærere er utrygge på hvordan de skal bruke et kart. Dette er også ny kunnskap for mange elever, forteller Ljungström.

Opplæring i hvordan klare seg i vannet, er et annet sentralt element i kursingen.

– Vi har mye fokus på vanntilvenning og å gjøre barna trygge i vannet, opplyser Ljungström.

Det viktigste

Dagsavisen har spurt Ljungström om hva hun mener alle bør kunne når det gjelder friluftsliv. Her er hennes liste over ti viktige ting, vinklet mot friluftsliv ved fjorden:

1. Allemannsretten. Hva får du lov til og hva får du ikke lov til å gjøre i naturen, og hvor og når gjelder dette? Verneområder og båndtvang er aktuelle stikkord.

2. Les og forstå kart. Ha med kart på tur. Du kan ikke stole på telefonen, du kan gå tom for strøm, det kan være dårlig dekning.

3. Kle deg etter været. Vær forberedt på at været kan endre seg like fort på fjorden som på fjellet. Ikke dra ut på sjøen uten vind- og vanntett tøy og en varm genser. Lue og votter kan komme til nytte selv på sommeren.

4. Svømming og selvberging i kaldt vann. Svømming må øves på hvert år. Det er stor forskjell på å svømme inne i et basseng og å svømme ute. Det å komme seg opp på en brygge eller opp i en båt er det veldig nyttig å øve på, likeså å hjelpe noen som prøver å komme seg opp av sjøen.

5. Håndtering av egen båt. Øv på å styre, gjør mann over bord-øvelser. Sørg for at alle i familien kan dette. Ta båtførerprøven.

6. Sjekk været før du drar. Forstå hva det betyr for turen du har planlagt. Kanskje du skal endre på planen?

7. Basis artskunnskap. Skaff deg kunnskap om de vanligste plantene, trærne, fuglene og fiskene. Hva kan de brukes til? Kan de spises? Er det noen restriksjoner i forhold til høsting?

8. Tenning av bål og matlaging på bål. Uendelig mer enn pølser kan spises på tur. Skaff deg oversikt over reglene for bålfyring.

9. Enkel førstehjelp. Ha med førstehjelpsutstyr. Lær å ta hand om gnagsår, solforbrenning, forstuing, vepsestikk og fjesingstikk. Last ned luftambulansens app «Hjelp 113». Lagre nummeret til legevakten og Giftinformasjonen på telefonen.

10. Rydd etter deg. Ta også gjerne med en ekstra pose som du kan plukke søppel i på din tur.