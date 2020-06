– Det er etablert et «fast track» til uføretrygd, tempoet er helt ute av kontroll. Norge har fått nesten en ny uføretrygdet i timen mens Erna har vært statsminister. Økningen bare det siste året har vært på 13.000, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo til Dagbladet.

Samtidig varsler byrådslederen at han jobber med å styrke arbeidslinjen internt i Arbeiderpartiet inn mot landsmøtet. Det bør bli langt vanskeligere å få 100 prosent uføretrygd, mener han.

Les også: Her planlegges bekk til 100 millioner: – Litt respektløs bruk av skattebetalernes penger (Dagsavisen+)

– Gradert uføretrygd skal bli hovedregelen, vi må heve terskelen for å få 100 prosent uføretrygd, sier Johansen, som mener man bør gå mye lengre enn i dag når det gjelder å stille krav – til både den enkelte og samfunnets beste.

Samtidig vil han at unge skal være garantert jobb.

– Det er helt avgjørende at velferdsstaten framover ikke bare tilbyr en inntekt gjennom en passiv kontantytelse, men også tilbyr inntekt gjennom arbeid. Arbeid bør være en like stor rettighet som trygd, sier Johansen.

Han sier Oslo-byrådet vil starte med de yngste og han lover at de vil få på plass en jobbgaranti for alle unge under 24 år i løpet av de nærmeste årene.

10,7 prosent i arbeidsfør alder er uføretrygdet her i landet i dag. Det koster Norge 100 milliarder kroner årlig.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Rettelse: I en tidligere versjon benyttet vi oss av tittelen «Ap-Raymond vil gjøre det vanskeligere å bli uføretrygdet». NTB har senere oppdatert sin tittel, med den begrunnelse at det ikke var dekning i artikkelen for den opprinnelige tittelen.