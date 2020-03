65.000 ansatte blant Virkes medlemmer er permittert – frykter flere permitteringer

Det kommer fram i en undersøkelse hovedorganisasjonen Virke har gjennomført blant sine medlemmer.

Undersøkelsen viser at 17 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har hatt et omsetningsfall på over 70 prosent på grunn av koronasituasjonen.

Dagpenger

I løpet av den første uken med de omfattende koronatiltakene har Nav mottatt 185.300 søknader om dagpenger. Nærmere halvparten av disse kommer fra Virkes medlemsvirksomheter.

De samme virksomhetene vurderer å permittere ytterligere 27.000 ansatte, ifølge Virkes undersøkelser.

Faghandel, hoteller, reisebyråer og treningssentre er hardest rammet, ifølge direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Dette vil kunne skape varige endringer i mange bransjer, sier han.

Tar for lang tid

Han mener de politiske tiltakene tar for lang tid å iverksette.

– Det er positivt med endringene i permitterings- og sykelønnsordningen, men reduksjon av arbeidsgiveravgiften har liten virkning når arbeidsgiverne allerede har permittert sine ansatte, sier Horneland Kristensen.

Han mener virksomhetene heller burde få tilbakebetalt innbetalt avgift fra første termin og ber også bankene om å umiddelbart utvise fleksibilitet overfor næringslivet. (NTB)

