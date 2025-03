Norske rekrutter i dårlig form: – Kom dere ut av treningsstudioet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oberstløytnant Audun Jørstad, sjef for Jegerbataljonen ved Garnisonen i Sør-Varanger, merker at «generasjon Z» gir Forsvaret nye utfordringer:

– Den fysiske formen på dagens 19-åringer kan jevnt over bli bedre. Vi trenger rekrutter som har styrke og utholdenhet, og gjerne erfaring med friluftsliv, sier Jørstad til Klassekampen.

Én av tre norske 19-åringer skal inn til førstegangstjeneste i 2025. Jegerbataljonens oppgave er å vokte den 197 kilometer lange grensen mot Russland, men det bygges også opp en stor militær avdeling som skal slå tilbake angrep mot Norge.

Jørstad mener mange rekrutter bruker for mye tid i treningsstudio og får for ensidig trening. Han sier deres erfaring er at fysisk utseende sier lite om fysisk form.

– Lang bakgrunn i helsestudio, store muskelmasser eller mye ensidig løping gir ikke den allsidige fysiske robusthet vi skulle fått inn, sier han.

Han understreker samtidig at det er Forsvarets ansvar å gjøre rekruttene til gode soldater, og at de ikke forventer forhåndskunnskap om våpen eller militære disipliner.

