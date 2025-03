Nytt Nato-senter: To steder igjen i kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nato har to felles luftoperasjonssentre, ett i Tyskland og ett i Spania. Debatten om det ble et tredje senter i Norge lot vente på seg. Men i midten av februar 2025 ble det endelig bestemt at Nato-senteret skal plasseres i Norge. I flere måneder har det pågått en dragkamp om etableringen. Tre regioner har vært diskutert som aktuelle; Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet.

Nå står avgjørelsen mellom Rygge i Østfold og Bodø i Nordland.

– Rygge og Bodø er de to stedene i Norge som er aktuelle som Natos tredje regionale luftoperasjonssenter. Ørlandet eller andre steder er ikke en del av det pågående lokaliseringsarbeidet, bekrefter Ane Jørem, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Dagsavisen møtte forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) etter at han hadde fått omvisning i den aktuelle fjellhallen på Rygge militære flyplass.

– Avgjørelsen om hvor senteret kommer til å bli plassert vil bli gjort med bakgrunn i mange elementer. Det er mye som spiller inn – eksempelvis kostnader, hva forsvaret mener, tilgang på personell og militærfaglige råd. En helhetsvurdering, som dermed også blir en politisk beslutning. Men selvfølgelig, dialogen med Nato blir viktig underveis og hva forsvarssjefen mener.

Det sa Sandvik – før han tok plass i et Bell 412-helikopter, tilbake til hovedstaden.

Fra Natos nye luftkommandosenter i Norge skal det planlegges, ledes og gjennomføres luftoperasjoner. Blir senteret plassert på Rygge blir oppgaven å slå seg gjennom Kattegat og nedkjempe eventuell russisk motstand – slik at Nato, og eventuelt Norge, kan komme Estland, Latvia og Litauen til unnsetning med krigsskip.

– I lokaliseringsdebatter vil det alltid bli noen som er fornøyde og noen som er mindre fornøyde, sa forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) under besøket på Rygge. (Tomm Pentz Pedersen)

Viktig for Nato, og Norge

Ørland flystasjon i Trøndelag har sammen med Rygge og Bodø vært foreslått som lokasjon for et Nordisk Luftoperasjonssenter (CAOC).

– Nå har forsvarsministeren besøkt Rygge, før turen går til Bodø. Det mangler i utgangspunktet en lokasjon. Trøndelag?

– Det som er viktig er at det skal tas en beslutning som er bra for Nato, forsvaret og Norge. Det betyr også mange samfunnsmessige beslutninger. I lokaliseringsdebatter vil det alltid bli noen som er fornøyde og noen som er mindre fornøyde, svarer forsvarsminister Sandvik fra Trondheim – og legger til:

– Først og fremst er vi nå i en situasjon hvor beslutningen har fått mye større alvor. Det kjenner alle i Norge på. Beslutningen synliggjør at vi er en del av en stor og mektig militær allianse, og vi skal gjøre vårt for at den skal fungere godt.

I et brev til Forsvarsstaben, som Aftenposten har fått delvis innsyn i, har Luftforsvaret tatt til orde for å plassere senteret på Rygge. Ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik vil en avgjørelse av hvor luftkommandosenteret blir plassert, gjøres før sommeren.

– Det blir noen avmeldinger til Nato underveis i prosessen. Begge kandidatene kvalifiserer, og det er gode argumenter for både Rygge og Bodø som plassering av Natos tredje CAOC-senter, sier Sandvik.

Ordførere i lokasjonskamp

Lokalt og regionalt har det blitt jobbet tverrpolitisk for å få det nye luftkommandosenteret plassert på Rygge. Gjennom Oslofjordregionen og Østlandssamarbeidet, med tett på 60 kommuner.

Ordfører i Moss, Simen Nord (H) og fylkesordfører i Østfold, Sindre Martinsen-Evje (Ap) tok imot forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) på Rygge militære flyplass i Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Mosse-ordfører Simen Nord (H) sier at det har vært en enkel sak å engasjere seg i. Med ønske om å utvikle Rygge:

– Luftkommandosenteret vil gi en type arbeidsplasser som understøtter miljøet som allerede er her. Ved den militære flyplassen er Kongsberggruppens KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services) etablert, hvor det gjøres vedlikehold av F-35 flymotorer. I tillegg jobber fylkeskommunen med å få en flyfaglig linje for vedlikehold til Rygge. Mange elementer, som blir strategisk viktige for området.

Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H). (Hans Kristian Thorbjørnsen)

– Bodø innfrir alle Natos krav rundt plassering av luftkommandosenteret i Norge. Men i grunn koker lokasjonsdebatten ned til et spørsmål om sikkerhetspolitikk, jeg mener det er veldig viktig at Nato har en tilstedeværelse i nordområdet, noe man vil få her i Bodø.

Det sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) til Dagsavisen og fortsetter:

– Bodø har en lang historie innen militær luftfart, vi har driftet denne type sentre tidligere og har aldri hatt problemer med rekruttering. Et slik senter markerer styrke og øker vår sikkerhet. Samtidig er det viktig å nevne at Bodø har flere sikre fjellanlegg. Noe som også bør være et viktig argument.

Forsvarsekspert: – Viktigst er senterets evne til å overleve et russisk missilangrep

– Jeg mener ingen ting, svarer Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, på spørsmål om hvor han tenker Natos nye luftkommandosenter bør plasseres i Norge. Før han fortsetter:

– Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Men det som er viktigst er senterets evne til å overleve et russisk missilangrep. Og overlevelsesevnen er bedre på Rygge enn i Bodø siden Bodø er tettere på den russiske nordflåtens primære operasjonsområde. Rygge vil få mer beskyttelse fra et samlet luftforsvarssystem med forgreninger til Tyskland, Danmark og Sverige.

Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Beliggenheten til Rygge fremheves i forhold til personell, mange av dem utlendinger. Hvor viktig er dette argumentet?

– Personellmangelen er en strategisk sårbarhet som kan risikere å bli veldig stor i årene som kommer. Rekruttere, beholde og videreutvikle kompetent personell er lettere i tettbebygde strøk enn i Utkant-Norge. Luftforsvaret er blant de mest spesialiserte og kompetansekrevende forsvarsgrenene. Det er med andre ord lite hensiktsmessig å bruke milliarder av kroner på hovedkvarter, materiell og systemer hvis det ikke finnes kompetente mannskaper som kan omsette investeringene i reell operativ evne og kampkraft, svarer Heier og forklarer hvilke oppgaver som skal utføres ved luftkommandosenteret:

– Fra senteret skal det planlegges, ledes og gjennomføres luftoperasjoner. Fra Rygge vil dette dreie seg om å slå seg gjennom Kattegat og nedkjempe eventuell russisk motstand fra Kaliningrad – slik at Nato kan komme de utsatte baltiske statene til unnsetning sjøveien, og eventuelt fra Norge.

Heier mener det nye luftoperasjonssenteret er viktig for å «plassere Norge på kartet» i Nato.

– Nede i Europa er det ikke nordområdene og Natos nordflanke som står høyest på agendaen, fordi de fleste ansatte kommer fra de store folkerike landene i Sentral-Europa. Senteret vil dermed bidra til et mer balansert fokus i Natos kommandokjede – og henlede oppmerksomheten blant europeere til det som skjer tett på USAs og Europas fremste trussel, nemlig atomstyrken på Kola.

Demonstrerte mot økt opprustning

Lørdag demonstrerte 150 personer utenfor Rygge flystasjon. Med blant annet parolen «USA-baser ut av Norge». Lloyd Forbes er aktiv i Fredsmarsjen i Fredrikstad og ledet demonstrasjonen utenfor flystasjonen i Rygge.

– Samtidig som vi uttrykker sterk misnøye med amerikanske baser på norsk jord, har vi også gjort oss noen tanker om en mulig plassering av Natos luftkommandosenter på Rygge. Den samme argumentasjonen vår vil også gjelde for dette, sier Forbes til Dagsavisen.

Lloyd Forbes ledet lørdagens demonstrasjon utenfor Rygge flyplass. (Hermund L. Kjernli)

– Vi mener at et slikt senter ikke gir oss mer sikkerhet og trygghet, men tvert imot gjør oss mer utsatt for krig. Nå er det vedtatt at vi skal ha en større opprustning over tid – men det er grunn til å stille spørsmålet om hvor mange land som har gjort stor opprustning – og har kommet godt ut av det?

– Økt opprustning øker sjansen for krig, er vår mening. Det sies også at gode rakett- og forsvarssystemer på Rygge vil gi god beskyttelse. Det kan være en illusjon, noe vi har sett flere eksempler på i Ukraina, sier Lloyd Forbes og forteller at flere folkemøter planlegges hvor temaet blir: Kan vi ruste oss til fred?

