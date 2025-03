Nordmenn vil styrke Forsvaret, men sier nei til velferdskutt

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Vårt Land.

Hele 85 prosent svarer ja på at Forsvaret bør styrkes. Samtidig sier kun 43 prosent ja til at velferd kan kuttes for å få dette til. Motstanden mot velferdskutt er størst blant de yngste under 30 år (74 prosent), mens gruppen over 50 år er mest villige til å godta reduksjoner i velferd (51 prosent).

Blant Høyres velgerne støtter 92 prosent en opprusting av Forsvaret. Deretter følger velgerne til Frp, Ap og Sp. Lavest støtte finner vi hos KrF og MDG, der vel to tredeler av velgerne vil styrke Forsvaret.

Frp-velgerne er mest åpne for å kutte i velferd (58 prosent), mens MDGs velgere er klart minst villige (27 prosent).

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet nylig at regjeringens økte forsvarssatsing på grunn av krigen i Ukraina vil bety kutt andre steder i samfunnet.

Regionalt er nordlendingene mest positive til økt forsvarssatsing (77 prosent), mens støtten er svakest i Oslo (60 prosent). Midt-Norge skiller seg ut ved å være regionen som tydeligst godtar velferdskutt (49 prosent).

Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat i begynnelsen av mars. 1000 personer ble spurt om de var enig eller uenig i de to påstandene: «Vi må styrke det norske forsvaret», og «vi må godta reduserte velferdsgoder for å styrke forsvaret.»

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn