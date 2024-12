Barnehagekjede med 19.000 plasser til sak mot staten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Hans O. Torgersen/NTB

Læringsverkstedet er Norges største barnehagekjede. Kunnskapsdepartementet mener kjeden brøt loven da den kjøpte barnehager og krevde statlige tilskudd tilbakebetalt.

Læringsverkstedet har omtalt en mulige konsekvens av saken som «meget dramatisk» og går derfor til sak mot staten, skriver Utdanningsnytt og E24.

Ifølge de to mediene har Læringsverkstedet de siste 15 årene stått for omfattende oppkjøp i barnehagesektoren. I dag eier de over 250 barnehager.

Stridens mellom barnehagekjeden og staten er hvordan de har finansiert oppkjøp. Staten mener kjeden bryter barnehageloven ved å belaste barnehagene med oppkjøpskostnader.

– Brukt tilskudd i strid med barnehageloven

Kunnskapsdepartementet vedtok i januar i år å kreve tilbake 1,8 millioner i tilskudd fra to barnehager i Skien. Departementet mente at barnehagene hadde brukt tilskudd og foreldrebetaling i strid med barnehageloven, som krever at barnehagen bare kan «belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen».

Ifølge sluttinnlegget i saken som regjeringsadvokaten har sendt til Oslo tingrett, skal dette kravet bidra til å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Regjeringsadvokaten, som fører saken for Kunnskapsdepartementet, mener at avskrivninger på goodwill og finanskostnader knyttet til oppkjøpet uriktig er belastet den enkelte barnehage.

– Meget dramatisk

I klagebehandlingen har Læringsverkstedet selv beskrevet konsekvensen som «meget dramatisk» dersom deres sak mot staten ikke fører fram, skriver Utdanningsnytt.

– Dersom Kunnskapsdepartementets vedtak skal legges til grunn, kan det bety at private barnehageeiere får konfiskert verdiene av sitt arbeid over mange år, skrev Læringsverkstedets administrerende direktør Trude Sydtangen til Utdanningsnytt tidligere i år.

Læringsverkstedets representanter fra Advokatfirmaet Hjort skriver i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett at de for det første anfører at avskrivning av goodwill, herunder teknisk goodwill, er kostnader som «direkte vedrører godkjent drift» av de aktuelle barnehagene. Kostnadene er derfor lovlig belastet barnehagene, mener de.

Les også: Utdanningsforbundet: – Barnehageforliket løser ingenting

Kommentar: Ja, jeg er egoistisk som sender ungen min i barnehagen (+)

Les også: Barnehage tester sekstimersdag: – Gir meg mer motivasjon til å gå på jobb