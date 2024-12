Brynjar Meling melder seg ut av Advokatforeningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er ikke tilfreds med resultatet som er gjort for å heve salæret, sier Meling til E24.

Han har sammen med de tre øvrige partnerne i advokatfirmaet SjødinMeling meldt seg ut av Advokatforeningen. Det gjør de for å markere at forsvarsadvokater ikke blir ivaretatt.

Denne typen advokater lever i stor grad på et offentlig honorar fastsatt av regjeringen. I fjor tok Advokatforening ut sine medlemmer i streik, noe som resulterte i at rettshjelpssatsen øker med 50 kroner fra neste år til 1315 kroner.

Bakgrunnen for streiken var at forsvarere fram til da hadde hatt en inntektsutvikling som var lavere enn prisutviklingen de siste 20 årene.

– Hvis man ønsker å drive seriøst, mener vi at rettshjelpssatsen bør ligge på 1800 kroner. Men et absolutt minimum vil være mellom 1500 kroner og 1600 kroner – det hadde vært til å leve med, sier Meling.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen er enig i at satsen for forsvarsadvokater burde vært høyere. Hun mener imidlertid at kritikken fra Meling bommer.

– Vi har gjennom mange år jobbet målbevisst og strategisk med å øke rettshjelpssatsen, og den ville vært betydelig lavere uten foreningens innsats, sier hun til E24.

Les også: Trøndelag Ap kan like gjerne bytte navn til Trond sitt Ap

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»