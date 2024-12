Giske: Vil tilbake igjen for å få innflytelse

På spørsmål fra VG om hvorvidt statsminister og partileder Jonas Gahr Støre kan klare å løfte partiet fram mot valget, svarer Giske følgende:

– Jeg har tillit til den sittende ledelsen og kommenterer ikke person.

Giske har uttalt at han er ikke er aktuell som statsminister og at han støtter den sittende statsministeren.

Selv om han kun ønsker å snakke om sak, legger han til:

– Jeg vil tilbake i politikken igjen for å få innflytelse. Jens Stoltenberg har sagt det klokt: «Jeg er veldig skeptisk til politikere som ikke er opptatt av makt. Hva er de da i politikken for?» Jeg ønsker å slåss for de sakene jeg brenner for, og da må man ha innflytelse.

Han mener Aps tillit i folket kan gjenreises ved at partiet snakker om det som angår folk i hverdagen.

– Vi må gi svar som folk tror på. Jeg opplever et sterkt ønske for at vi skal ta styringen tilbake over samfunnsutviklingen, sier Giske.

Den tidligere Ap-nestlederen og statsråden fikk nylig førsteplassen på Aps stortingsliste i Sør-Trøndelag etter en opprivende nominasjonsprosess. Under det dramatiske nominasjonsmøtet trakk ni listekandidater trakk seg i protest mot at Giske, som var innstilt på førsteplass av et mindretall i nominasjonskomiteen, gikk seirende ut.

