Fylkesordføreren i Innlandet varsler ytterligere skolenedleggelser

– Allerede neste periode må vi nok legge ned to skoler til, sier fylkesordfører Thomas Breen (Ap) i Innlandet fylkeskommune i Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget.

Han viser til et synkende elevtall og en økonomi i endring.

Flertallet i fylkestinget bestående av Ap, Høyre og MDG vedtok i oktober å legge ned de videregående skolene på Dokka, Skarnes, Lom, Flisa, Sønsterud og Dombås fra neste høst.

Vedtaket vekket sterke reaksjoner og en opphetet debatt.

– Respektløst

Gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet, Aud Hove, reagerer kraftig på at fylkesordføreren nå signaliserer ytterligere kutt.

– Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser i Kommunal Rapport, sier hun i en uttalelse til NTB.

– Det er en pågående lovlighetskontroll som er godt begrunnet og fremmet av hele mindretallet, åtte parti, i fylkestinget. Da blir det respektløst av Breen å varsle at han vil legge ned to skoler til. Forstår ikke fylkesordføreren at dette skaper enda mer uro, frustrasjon og sinne i en sak som allerede er så betent? sier hun videre.

Trusler og anmeldelser

Lom-ordfører Kristian Frisvold skapte overskrifter da han erklærte full krig mot fylkespolitikerne i Innlandet. Fylkesordføreren fikk også hard kritikk fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som uttalte at han var villig til å prostituere seg for å oppnå makt og posisjon. Mehls utspill fikk også krass kritikk fra flere hold.

Fylkesordføreren forteller om det hete debattklimaet i forbindelse med skoledebatten.

– Det er levert noen anmeldelser i kjølvannet av debatten. Det var både direkte og indirekte trusler, sier han.

– Vi gjør det sånn at den som får trusselen, anmelder selv. Jeg vet at andre kommuner anmelder på vegne av den enkelte, og det kan kanskje være lurt. Det er en påkjenning å anmelde også, sier Breen.

