Vestre: Ny abortlov kan være på plass til sommeren

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB og Marius Helge Larsen/NTB

Med stort flertall stemte Stortinget tirsdag for å endre abortloven. Det innebærer at grensen for selvbestemt abort utvides til uke 18. Den samme grensen gjelder for fosterreduksjon – av og til kalt tvillingabort.

Lovendringen omfatter også en rekke andre paragrafer, som har vært mindre omdiskuterte. Det vil ta noe noen måneder før den nye abortloven trer i kraft, opplyser helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Planen vår er neste sommer, sier han til NTB.

Innfører rett til oppfølging etterpå

Det er en del tilpasninger som må gjøres som følge av regelverksendringene som Stortinget nå har vedtatt.

Blant annet skal det utarbeides en ny formålsparagraf som handler om at kvinnen får rett til veiledning, informasjon og oppfølgingssamtale. Nye nemnder skal også på plass for å håndtere søknader om senaborter mellom uke 18 og 22. Det innføres nye krav til sammensetningen om at kvinner skal være i flertall, samt at ett medlem skal ha juridisk kompetanse.

Vestre gjør det klart at arbeidet med å få ferdigstilt loven skal prioriteres.

– Så det har jeg ambisjon om at vi skal få til i løpet av noen måneder, sier han.

De sterkeste kritikerne av en ny abortlov har ment den vil kunne føre til at flere vil ta abort senere i svangerskapet på bakgrunn av informasjon om kjønn og diagnose som blir kjent når man får tidlig ultralyd.

Vestre mener det ikke er grunn til å tro at det blir flere aborter her i landet når loven endres.

– Antall aborter har gått jevnt og trutt ned i Norge gjennom mange år. Og vi ser fra land som har en liberal abortpolitikk, at det ikke nødvendigvis fører til flere aborter, sier han.

Les også: Støre og Vestre økte formuen

Skal evalueres etter fire år

Det gjennomføres om lag 12.000 aborter her i landet hvert år. Tallene har sunket jevnt og trutt i mange år, med unntak av en oppgang etter pandemien.

De aller fleste abortene finner sted tidlig i svangerskapet. Knapt 600 hvert år skjer etter 12. uke, noe som utgjør under 5 prosent av alle svangerskapsavbrudd.

Da abortloven ble behandlet forrige gang, ble den vedtatt med knappest mulig flertall med én stemmes overvekt. Det solide stortingsflertallet betyr forhåpentligvis at den nye loven kan stå seg i mange år fremover, påpeker Vestre. Stortinget har likevel vedtatt at loven skal evalueres etter fire år.

Kommentar: En seier for norske kvinner

Les også: SV takker KrF for den nye abortloven (+)