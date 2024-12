Støre sier han fikk skryt av Trump

Fra scenen på Unio-konferansen onsdag morgen, åpnet Støre opp om samtalen han hadde med Trump i forrige måned.

– Vet du hva han sa? Nå skal jeg «oute» ham. Han sa at «Norway is a great country and the prime minister is a great guy», sa Støre og lo.

Han ga sin forgjenger og rival Erna Solberg (H) litt av æren for at Trumps positive syn på Norge. Solberg var statsminister sist Trump var president.

– Jeg opplevde at han kunne en god del om Norge. Det skal Erna ha litt av æren for, sa statsministeren, som var i en debatt på scenen sammen med Solberg.

Ifølge Støre skal Trump i samtalen ha vært opptatt av hvordan man kan ha så mange elbiler i et vinterland som Norge.

– Da sa jeg at det er god ladeinfrastruktur, fortalte Støre. Han mener at det er noe uforutsigbarhet knyttet til at Trump skal ta over lederskapet i USA. – Vi er urolige for alt det vi ikke vet. Vi prøver å forstå hva som er summen av de folkene han utnevner og linjen han vil gå, sier Støre.

