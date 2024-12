Boligprisene falt med 0,5 prosent i november: – Sterke tall

Av Anders R. Christensen/NTB

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 6,3 prosent.

– I likhet med november-været har det er også vært mildt i boligmarkedet sist måned, da dette er sterke tall for november å være, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.498.365 kroner ved utgangen av november.

– Med en liten nominell nedgang i desember som normalt, betyr dette at boligprisutviklingen i 2024 trolig vil vi ende litt sterkere enn vår prognose fra desember i fjor. Da trodde vi boligprisene i Norge ville stige med 4 prosent. Nå ender vi mest sannsynlig med oppgang på litt under 6 prosent, sier Lauridsen.

Han mener at en slik boligprisoppgang i år, målt mot den øvrige prisveksten i samfunnet, fortsatt er moderat.

Venter rekord

I alt ble det solgt 7256 boliger i Norge i november, noe som er 8 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor. Hittil i hele år er det solgt 95.540 boliger, som er 8,3 prosent flere enn de elleve første månedene i 2023.

Det ble lagt ut 6536 boliger for salg i november, som er en økning på 5,5 prosent fra i fjor. Hittil i 2024 er det lagt ut 104.038 boliger for salg, som er 3,1 prosent flere enn mellom januar og november i fjor.

– Volumene er på et svært høyt nivå i bruktboligmarkedet, og vi må tilbake til pandemiåret 2021 for å finne tilsvarende. Mest sannsynlig ender vi med rekord i antall lagt ut i 2024 og marginalt etter rekordåret 2021 i antall solgte boliger, sier Lauridsen.

Tror egenkapitalkravet kan gi mer bygging

Onsdag morgen ble det kjent at regjeringen senker kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent fra 1. januar.

Anders Granstad, markedsansvarlig for bolig i Nordea, sier at banken tror endringene kan føre til en kraftigere boligprisveksten i januar.

– Våre økonomer venter at boligprisene for januar vil vise en usedvanlig sterk økning – og at aktiviteten vil være svært stor gjennom første halvår 2025. Boligmarkedet vil da preges av økt kjøpekraft, varslede rentekutt, redusert krav til egenkapital, og for få boliger til å møte etterspørselen, sier han.

Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i at prisene kan stige på kort sikt kan føre til økte priser på brukte boliger, men tror samtidig at det også vil øke etterspørselen etter nye boliger og dermed få i gang flere byggeprosjekter.

– På lengre sikt vil økt boligbygging virke prisdempende fordi boligforsyningen vil mer balansert. Det var nødvendig å gjøre dette grepet nå for å skape et mer funksjonelt boligmarked på sikt, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

