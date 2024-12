Anklager NHO for å satse på borgerlig regjering og sykelønnskutt

Onsdag ble det brudd i forhandlingene om IA-avtalen. Et sentralt punkt var uenighet rundt sykelønnen. LO ville at sykelønnen skulle fredes i fire år, mens NHO mener at alle virkemidler må kunne diskuteres for å få ned sykefraværet.

– NHO vil kutte i sykelønna og satser på at det skal skje hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og Frp, Høyre og Venstre får makta, sier Nord i en pressemelding.

Når avtalen ikke forlenges, vil det være fritt fram for kutt i sykelønnsordninga dersom Høyre, Frp og Venstre får flertall etter valget i 2025, mener Nord.

– Dette viser høyresidens sanne ansikt: NHO og de borgerlige partiene står klare til å svekke sykelønnsordninga.

– Høyresidens partier vil ta penger fra syke arbeidsfolk for å gi skattekutt til de aller, aller rikeste, fortsetter Nord.

Også LO har sagt noe av det samme.

– Ved å torpedere en avtale nå, satser NHO og de andre arbeidsgiverne på at høyrepartiene skal vinne valget neste år, for så å få til et kutt i sykelønna. Det er dumt og usosialt, men det viktigste er at dette ikke bidrar til at flere kan stå i jobb, sier LO-leder Steinar Krogstad etter at bruddet i forhandlingene ble kjent.

IA står for inkluderende arbeidsliv, og avtalen har som mål å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet. Dagens avtale utløper ved årsskiftet.

