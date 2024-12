Steffen Handal valgt til ny leder i Unio

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Unio består av 14 ulike forbund, herunder Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

– Norge står overfor store utfordringer. Dersom vi skal løse mangelen på arbeidskraft, møte behovet for omstilling og videreutvikle et samfunn med høy tillit og lav ulikhet, er behovet for samarbeid og en samlet fagbevegelse viktigere enn noensinne, sier nyvalgt leder Steffen Handal i en pressemelding.

Ny nestleder blir Cecilie Woll Johansen. Begge kandidatene var innstilt av valgkomiteen. Valgene skjedde på Unio-kongressen på Sundvolden Hotel.

