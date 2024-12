Flere har mistet livet i drukningsulykker enn i trafikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I trafikken hadde 84 personer mistet livet ved utgangen av november, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet mener at drukningsforebygging bør prioriteres høyere.

– Hittil i år har flere mistet livet i drukningsulykker enn i trafikken. Regjeringen lanserte en nullvisjon for drukning i fjor, men uten en konkret handlingsplan eller økte midler i statsbudsjettet står visjonen på stedet hvil, sier hun i en pressemelding.

De fire drukningsulykkene i november skjedde etter fall fra land, fra fritidsbåt og etter at et kjøretøy havnet i et vann.

I fjor døde 79 personer i drukningsulykker her til lands. Hittil i år har 88 personer druknet, en økning på 11 prosent.

20 personer har mistet livet i drukningsulykker i Agder så langt i år. I både Vestland og Nordland har ti personer omkommet. Troms er det eneste fylket som ikke har hatt drukningsulykker hittil i 2024.

