Ap-ras i ny Nordlandsmåling

Den nye målingen er gjort av Norstat på vegne av NRK og Avisa Nordland.

– Det første jeg tenker, er at dette er altfor lavt og altfor dårlig. Nordland er et Ap-fylke og har vært en bastion. Nå får Nordland gjennomgå på samme måte som resten av Norge, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) til NRK.

Nordland Arbeiderpartis førstekandidat Bjørnar Skjæran er forskrekket over tallene.

– Det er en helt forferdelig måling for oss, sier Skjæran, som er tidligere nestleder i partiet. Han støtter for øvrig den sittende ledelsen i partiet, som for tida er i hardt vær.

Største parti er også i denne målingen Frp med 28,7 prosent, 7,7 prosentpoeng bedre enn forrige måling.

Høyre som nummer to får 17,6 prosent, omtrent som forrige måling, som ble gjort i september.

Målingen ble gjennomført mellom 25. og 29. november. Feilmarginen varierer fra +/- 0,3 til +/- 3,8 prosent.

